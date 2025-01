TORONTO, le 14 janv. 2025 /CNW/ - Global X Investments Canada Inc. (« Global X » ou le « gestionnaire ») annonce qu'à compter du 20 janvier 2025, les symboles boursiers de certains fonds négociés en bourse BetaPro gérés par Global X et présentés dans le tableau ci-dessous (les FNB BetaPro) seront mis à jour pour mieux refléter leurs expositions respectives (les mises à jour des symboles).

Les objectifs de placement, les stratégies et les noms actuels des FNB BetaPro, comme ils sont décrits dans leur prospectus, demeurent les mêmes. De plus, il n'y aura aucun changement aux numéros CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures) des FNB BetaPro en lien avec ces mises à jour.

La famille de FNB BetaPro est la plus grande et la plus ancienne gamme de FNB à effet de levier et à effet de levier inversé au Canada. Elle comprend plus de 25 FNB offrant une exposition aux indices les plus populaires au monde, aux principales matières premières et aux secteurs canadiens de l'investissement.

« Grâce à ces mises à jour du symbole boursier, nos FNB BetaPro et les expositions uniques qu'ils offrent seront plus facilement identifiables par les Canadiens, offrant aux négociateurs tactiquement un avantage potentiel dans les situations où le temps peut être essentiel », a déclaré Chris McHaney, vice-président directeur, Gestion et stratégie de placement chez Global X.

Vous trouverez les mises à jour des symboles pour les FNB BetaPro dans le tableau ci-dessous :

Nom Symbole

boursier

actuel Nouveau

Symbole Bourse FNB BetaPro S&P 500® haussier quotidien 2x HSU SPXU TSX FNB BetaPro S&P 500® baissier quotidien 2x HSD SPXD TSX FNB BetaPro S&P/TSX 60MC haussier quotidien 2x HXU CNDU TSX FNB BetaPro S&P/TSX 60MC baissier quotidien 2x HXD CNDD TSX FNB BetaPro NASDAQ-100® haussier quotidien 2x HQU QQU TSX FNB BetaPro NASDAQ-100® baissier quotidien 2x HQD QQ TSX FNB BetaPro S&P/TSX Indice plafonné de l'énergieMC haussier

quotidien 2x HEU NRGU TSX FNB BetaPro S&P/TSX Indice plafonné de l'énergieMC baissier

quotidien 2x HED NRGD TSX FNB BetaPro S&P/TSX Indice plafonné de la financeMC haussier

quotidien 2x HFU CFOU TSX FNB BetaPro S&P/TSX Indice plafonné de la financeMC baissier

quotidien 2x HFD ODFC TSX FNB BetaPro Banques canadiennes à pondération égale quotidien

haussier 2x HBKU ATMU TSX FNB BetaPro Banques canadiennes à pondération égale quotidien

baissier 2x HBKD ATMD TSX FNB BetaPro FPI canadiennes à pondération égale quotidien

haussier 2x HREU RITU TSX FNB BetaPro FPI canadiennes à pondération égale quotidien

baissier 2x HRED RITD TSX FNB BetaPro Sociétés aurifères canadiennes haussier quotidien 2x HGU GDXU TSX FNB BetaPro Sociétés aurifères canadiennes baissier quotidien 2x HGD GDXD TSX FNB BetaPro Lingots d'or haussier quotidien 2x HBU GLDU TSX FNB BetaPro Lingots d'or baissier quotidien 2x HBD GLDD TSX FNB BetaPro Argent haussier quotidien 2x HZU SLVU TSX FNB BetaPro Argent baissier quotidien 2x HZD SLVD TSX FNB BetaPro S&P 500® à rendement quotidien inverse HIU SPXI TSX FNB BetaPro S&P/TSX 60MC à rendement quotidien inverse HIX CNDI TSX FNB BetaPro Contrats à court terme S&P 500 VIXMC HUV VOLX TSX

Les symboles boursiers du FNB BetaPro Pétrole brut haussier quotidien avec effet de levier (HOU), du FNB BetaPro Pétrole brut baissier quotidien inverse avec effet de levier (HOD), du FNB BetaPro Gaz naturel haussier quotidien avec effet de levier (HNU), du FNB BetaPro Gaz naturel baissier quotidien inverse avec effet de levier (HND) et du FNB BetaPro Bitcoin Inversé (BITI) ne changent pas pour le moment.

Il est prévu que les mises à jour des symboles seront inscrites à la Bourse de Toronto à l'ouverture du marché le 20 janvier 2025.

Les investisseurs qui ont des questions au sujet des mises à jour des symboles des FNB BetaPro décrites dans le présent communiqué sont invités à communiquer avec le gestionnaire à [email protected].

À propos de Global X Investments Canada Inc. (www.GlobalX.ca)

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une société de services financiers innovante qui offre une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de produits offerte par Global X comprend un éventail de solutions largement diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses conditions du marché. Global X détient plus de 38 milliards de dollars en actifs sous gestion et 134 FNB négociés sur les principales bourses canadiennes. Global X est une filiale en propriété exclusive du Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de 800 milliards de dollars d'actifs dans 19 pays et sur des marchés internationaux.

Les placements dans les produits gérés par Global X Investments Canada Inc. (les « fonds Global X ») peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les fonds Global X ne sont pas garantis, leurs valeurs fluctuent souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter. Certains fonds Global X utilisent des techniques de placement assorties d'un effet de levier capables d'amplifier les gains et les pertes et d'accroître la volatilité des rendements. Ces produits sont donc exposés à une volatilité plus importante en matière de valeur et peuvent aussi être assujettis aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours. Ces risques sont décrits dans leur prospectus respectif. Le prospectus renferme des renseignements détaillés importants sur les FNB. Veuillez lire le prospectus correspondant avant de faire un placement.

Les fonds Global X comprennent nos produits BetaPro (les « produits BetaPro »). Les produits BetaPro sont des fonds communs de placement alternatifs au sens du Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement, et sont autorisés à utiliser des stratégies généralement interdites par les fonds communs de placement classiques : la capacité d'investir plus de 10 % de leur valeur liquidative dans des titres d'un même émetteur, d'utiliser l'effet de levier et de s'engager dans la vente de titres à découvert davantage que ce qui est permis par les fonds communs de placement traditionnels. Même si ces stratégies ne seront utilisées que conformément à l'objectif et à la stratégie de placement des produits BetaPro, elles peuvent, dans certaines conditions de marché, accélérer le risque qu'un placement dans les actions d'un produit BetaPro perde de sa valeur.

Les produits BetaPro comprennent nos FNB quotidiens haussiers et baissiers (les « FNB à effet de levier et à effet de levier inversé »), nos FNB à rendement inversé (les « FNB à rendement inversé ») et notre FNB BetaPro contrats à court terme S&P 500 VIXMC (le « FNB VIX »). Les FNB à effet de levier et à effet de levier inversé et certains autres produits BetaPro utilisent des techniques de placement à effet de levier qui peuvent amplifier les gains et les pertes et entraîner une plus grande volatilité des rendements. Ces produits BetaPro sont donc exposés aux risques liés à l'effet de levier et peuvent aussi être assujettis, notamment, aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours, lesquels sont décrits dans leur prospectus respectif. Chaque FNB à effet de levier et à effet de levier inversé vise à obtenir un rendement, avant déduction des frais, inférieur, ou égal à 200 %, soit -200 % du rendement d'un indice sous-jacent, d'un indice à terme sur marchandises ou d'un indice de référence déterminé (la « cible ») sur une période d'un jour. Chaque FNB inverse vise à obtenir un rendement correspondant à -100 % du rendement de sa cible. En raison de la capitalisation des rendements quotidiens, le rendement d'un FNB à effet de levier et à effet de levier inversé pour toute période autre qu'un jour fluctuera probablement, et pour le FNB à effet de levier et à effet de levier inversé plus particulièrement, peut-être dans le sens opposé du rendement de sa ou de ses cibles pour la même période. Pour certains FNB à effet de levier et à effet de levier inversé qui cherchent à obtenir une exposition à effet de levier pouvant atteindre 200 % ou -200 %, le gestionnaire prévoit, dans une conjoncture de marché normale, de gérer le ratio de levier aussi près que deux fois (200 %) que possible, Toutefois, le gestionnaire peut, selon sa seule appréciation, modifier le ratio de levier en se fondant sur son évaluation des conjonctures de marché et des négociations avec les contreparties respectives du FNB à ce moment-là. Les frais de couverture imputés aux produits BetaPro réduisent la valeur du prix à terme payable à ce FNB.

Le FNB VIX, qui est un FNB 1x, comme il est décrit dans le prospectus, est un outil de placement spéculatif qui n'est pas un placement conventionnel. La cible du FNB VIX est très volatile. Par conséquent, le FNB VIX n'est pas conçu comme un placement autonome à long terme. Historiquement, la cible du FNB VIX a eu tendance à revenir à une moyenne historique. Par conséquent, le rendement de la cible du FNB VIX devrait être négatif à long terme, et ni le FNB VIX ni sa cible ne devraient afficher un rendement positif à long terme. Le FNB BetaPro Bitcoin Inversé (BITI), qui est un FNB jusqu'à -1X FNB comme décrit dans le prospectus, est un outil de placement spéculatif qui n'est pas un placement conventionnel. Sa cible, un indice qui reproduit l'exposition au renouvellement de contrat à terme en bitcoins et non le prix au comptant du bitcoin, est très volatile. Par conséquent, le FNB est conçu comme un placement autonome. Il existe des risques inhérents associés aux produits liés aux crypto-actifs, y compris les contrats à terme en bitcoins. Bien que les contrats à terme en bitcoins soient négocié sur une bourse réglementée et autorisé par des contreparties centrales réglementées, l'exposition directe ou indirecte au niveau de risque élevé des contrats à terme en bitcoins ne convient pas à tous les types d'investisseurs. Un investissement dans l'un ou l'autre des produits BetaPro ne constitue pas un programme d'investissement complet et ne convient qu'aux investisseurs qui ont la capacité d'absorber une partie ou la totalité de leur investissement. Veuillez lire la divulgation complète des risques dans le prospectus avant d'investir. Les investisseurs doivent surveiller leurs placements dans les produits BetaPro et leur rendement au moins quotidiennement pour s'assurer que ces investissements demeurent conformes à leurs stratégies de placement.

Les fonds Global X ne sont pas parrainés, approuvés, vendus ou recommandés par S&P, TSX, Nasdaq, MSCI, MX Group ou Morningstar et leurs sociétés affiliées et aucune de ces parties ne fait de déclaration, ne donne de garantie ni ne pose de condition quant à la pertinence d'acheter, de vendre ou de détenir des parts/actions des fonds Global X. Toutes les marques de commerce et de service sont déposées par leurs propriétaires respectifs. Aucun des propriétaires de ces fonds ou de leurs sociétés affiliées ne parraine, approuve, vend, assure la promotion ou émet de déclaration quant à la pertinence d'un placement dans les fonds Global X. Des renseignements complets sur la marque de commerce et la marque de service sont disponibles à l'adresse http://www.GlobalX.ca/legal/Trademarks.

« Standard & Poor's® » et « S&P® » sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P ») et ont fait l'objet d'une licence d'utilisation par Global X Investments Canada Inc. (« Global X »). Les FNB Global X ne sont pas parrainés, approuvés, vendus ou recommandés par S&P, et S&P ne fait de déclaration, ne donne de garantie ni ne pose de condition quant à la pertinence d'acheter, de vendre ou de détenir des parts/actions de FNB Global X.

Nasdaq®, Nasdaq-100® et Nasdaq-100 Index® sont des marques de commerce de Nasdaq Stock Market, Inc. (qui, avec ses sociétés affiliées, sont appelées les « sociétés ») et sont utilisées sous licence par Global X Investments Canada Inc. Les produits n'ont pas été approuvés par les sociétés quant à leur légalité ou leur pertinence. Les produits ne sont pas émis, endossés, vendus ou promus par les sociétés. LES SOCIÉTÉS N'OFFRENT AUCUNE GARANTIE ET N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS.

Certains énoncés peuvent constituer des déclarations prospectives, notamment lorsque l'expression « s'attendre à » et des expressions semblables sont utilisées (y compris des variations grammaticales de celles-ci). Les déclarations prospectives ne constituent pas des faits historiques, mais correspondent plutôt aux attentes actuelles de l'auteur en ce qui a trait à des résultats ou à des événements futurs. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Ces facteurs et d'autres devraient être pris attentivement en considération et les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à de telles déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont formulées en date des présentes, et les auteurs ne s'engagent pas à mettre à jour toute déclaration prospective contenue aux présentes, que ce soit en raison de renseignements nouveaux, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

Cette communication est destinée à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de produits négociés en bourse gérés par Global X Investments Canada Inc. et n'est pas, et ne doit pas être interprétée comme des conseils d'investissement, fiscaux, juridiques ou comptables ni être citée à cet égard. Le cas échéant, les personnes concernées doivent demander conseil à des professionnels concernant tout investissement en particulier. Les investisseurs doivent consulter leurs conseillers professionnels avant de mettre en œuvre tout changement à leurs stratégies de placement. Ces investissements peuvent ne pas convenir à la situation d'un investisseur.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l'entité coréenne de gestion d'actifs de Mirae Asset Financial Group. Global X est une société régie par les lois du Canada et est le gestionnaire et le gestionnaire de placements des fonds Global X.

© 2025 Global X Investments Canada Inc. Tous droits réservés.

SOURCE Global X Investments Canada Inc.

Demandes de renseignements des investisseurs : Veuillez communiquer avec Global X au 1 866 641-5739 (numéro sans frais) ou au 416 933-5745, [email protected]; Demandes de renseignements des médias : Communiquez avec Jonathan McGuire, Vice président, Communications, Global X Investments Canada Inc., (647) 289-3324, [email protected]