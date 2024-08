TORONTO, le 28 août 2024 /CNW/ - Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») a annoncé aujourd'hui l'apport de changements aux cotes de risque applicables à deux de ses FNB.

Les changements apportés aux cotes de risque entrent en vigueur immédiatement et sont décrits en détail dans le tableau ci-dessous :

FNB Symbole Cote de risque

antérieure Nouvelle cote

de risque FNB Global X Indice de FPI canadiennes à

pondération égale catégorie de sociétés HCRE Moyenne Moyenne à

élevée FNB Global X Indice de banques canadiennes à

pondération égale catégorie de sociétés HEWB Moyenne Moyenne à

élevée

Ces changements sont le résultat d'un examen annuel mené conformément à une méthodologie normalisée de classification du risque de placement, énoncée dans le Règlement 81-102 Fonds d'investissement, qui est fondé sur la volatilité historique du FNB, telle que mesurée par les l'écart-type sur 10 ans des rendements du FNB. Si un FNB a moins de 10 ans d'historique de rendement, le niveau de risque de placement du FNB est calculé à l'aide de l'historique de rendement du FNB et, pour le reste de la période de 10 ans, de l'historique de rendement d'un indice de référence qui devrait raisonnablement correspondre à l'écart-type du FNB.

Aucun changement n'a été apporté aux objectifs ou aux stratégies de placement de ces FNB en raison des changements apportés aux cotes de risque. Un résumé de la méthodologie de classification des cotes de risque, des objectifs de placement et des stratégies d'un FNB se trouve dans le plus récent prospectus déposé du FNB.

À propos de Global X Investments Canada Inc. (www.GlobalX.ca)

Global X Investments Canada Inc. est une société de services financiers innovante qui offre une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de produits offerte par Global X comprend un éventail de solutions largement diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses conditions du marché. Global X détient plus de 35 milliards de dollars en actifs sous gestion et 125 FNB négociés sur les principales bourses canadiennes. Global X est une filiale en propriété exclusive du Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de 800 milliards de dollars d'actifs dans 19 pays et sur des marchés internationaux.

Cette communication est destinée à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de produits négociés en bourse gérés par Global X Investments Canada Inc. (les « fonds Global X ») et n'est pas, et ne doit pas être interprétée comme des conseils d'investissement, fiscaux, juridiques ou comptables ni être citée à cet égard. Le cas échéant, les personnes concernées doivent demander conseil à des professionnels concernant tout investissement en particulier. Les investisseurs doivent consulter leurs conseillers professionnels avant de mettre en œuvre tout changement à leurs stratégies de placement. Ces investissements peuvent ne pas convenir à la situation d'un investisseur.

Un investissement dans le fonds Global X peut donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d'autres charges. Les produits Global X ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Le prospectus renferme des renseignements détaillés importants sur les produits Global X. Veuillez lire le prospectus correspondant avant de faire un placement.

