HALIFAX, NS, le 4 févr. 2025 /CNW/ - Global Public Affairs (Global) fait des vagues dans le Canada atlantique avec l'acquisition stratégique de m5 Public Affairs, la plus importante société de relations publiques et gouvernementales de la région.

Cette acquisition importante renforce la présence actuelle de Global dans le Canada atlantique par l'ajout de 10 professionnels des affaires publiques de premier plan au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard. Le Canada atlantique a connu une croissance démographique et économique phénoménale au cours des cinq dernières années, Halifax, Moncton et Charlottetown figurant maintenant parmi les cinq villes canadiennes qui connaissent la croissance la plus rapide.

m5PA est depuis longtemps le cabinet de référence pour naviguer dans le paysage complexe des relations gouvernementales au Canada atlantique.

« Avec l'ajout de l'équipe m5PA, Global Public Affairs consolide sa position en tant que plus grande société privée d'affaires publiques au pays », a déclaré Randy Pettipas, chef de la direction de Global Public Affairs. « Alors que la demande d'expertise sur le marché de l'Atlantique continue de croître, l'union de nos forces avec m5PA nous permet d'offrir des renseignements, une connectivité et un soutien inégalés à nos clients dans la région et à l'échelle du pays. »

Une puissance en matière d'affaires publiques

L'équipe m5PA apporte une expertise approfondie dans des secteurs clés, dont l'énergie, l'exploitation minière, les services publics, les affaires autochtones, les pêches et l'aquaculture, les transports, la main-d'œuvre et les soins de santé; cette expertise viendra compléter notre équipe Global actuelle, qui comprend l'honorable Darrell Dexter, ancien premier ministre de la Nouvelle-Écosse, qui soutient des clients dans la région.

« Le groupe de sociétés m5 deviendra un partenaire stratégique de Global Public Affairs et continuera d'offrir à ses clients m5 des services entièrement intégrés », a déclaré Heather Dalton, associée du groupe de sociétés m5. « Nous accorderons la priorité à la collaboration afin de positionner nos deux organisations en vue de leur croissance et de leur réussite futures. »

Offrant des services bilingues à des clients au Canada et aux États-Unis, m5PA se spécialise dans la gamme complète des offres d'affaires publiques, y compris les relations gouvernementales, la défense des droits, les politiques publiques, l'engagement des intervenants, les communications stratégiques et de crise et les relations avec les médias.

« L'intégration à Global Public Affairs est un nouveau chapitre emballant pour notre entreprise, nos consultants et nos clients », a déclaré Chris Lydon, président de m5PA. « En plus de renforcer notre capacité de servir nos clients partout au Canada atlantique, ce partenariat leur donne un accès transparent à un réseau véritablement national d'expertise et d'influence inégalées. »

Avec des bureaux et des conseillers à Halifax, à St. John's, à Fredericton, à Moncton, à Saint John et à Charlottetown, m5 Public Affairs s'intègre maintenant aux activités de Global d'un océan à l'autre, ce qui permettra aux clients de bénéficier d'une présence accrue et d'une connaissance locale approfondie dans toutes les régions de l'Atlantique.

