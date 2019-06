Global Knowledge lance Cisco Elite, une certification de formation Cisco offerte par abonnement illimité, lors de Cisco Live 2019 à San Diego

CARY, Caroline du Nord, 5 juin 2019 /CNW/ - Global Knowledge, le chef de file mondial du perfectionnement professionnel et de la formation en TI, dévoilera sa nouvelle certification Cisco Certification Elite Collection, ou Cisco Elite, une certification de formation Cisco offerte de manière illimitée, lors de l'événement Cisco Live de San Diego, le 10 juin.

Cisco Elite accordera aux professionnels de la technologie un accès et une souplesse accrus pour développer des compétences spécialisées afin d'assurer la réussite de leur organisation et de leur carrière.

Tous les détails seront présentés lors de Cisco Live 2019, mais voici quelques faits saillants :

De multiples aspects technologiques, y compris le routage et la commutation, le centre de données, la sécurité et la collaboration.

Un accès illimité aux formations en salle de classe et en classe virtuelle ainsi qu'aux cours sur demande.

17 certifications CCNA, CCNP, CCDP et CCNP.

Un prix très abordable!

Cette offre comprend la certification CCNA Routing and Switching (routage et commutation), soit l'une des 5 certifications les plus populaires de 2019.

Lisa Jones, directrice mondiale des produits Cisco à Global Knowledge, soutient : « Global Knowledge a remporté le prix prestigieux Learning Partner of the Year de Cisco à huit reprises dans les 12 dernières années. Nous sommes donc ravis de pouvoir annoncer cette nouvelle offre formidable en présence de nos partenaires, de bon nombre de nos clients et de la communauté technologique élargie. »

« Nous sommes impatients d'échanger personnellement avec les participants pour les aider à comprendre de quelle manière ils peuvent utiliser Cisco Elite pour maximiser les investissements dans la technologie de Cisco et pour faire avancer leur carrière. »

Pour discuter avec l'équipe Cisco de Global Knowledge lors de Cisco Live, rendez-vous au :

Kiosque 2129, World of Solutions

Kiosque de Global Knowledge au centre d'essais de certification

@GKonCisco sur Twitter

Soyez au fait de tous les détails dès le lancement de Cisco Elite. PLUS D'INFORMATION >

À propos de Global Knowledge

Global Knowledge développe les compétences qui donnent lieu au succès.

Global Knowledge est le chef de file mondial en matière de solutions de TI et de compétences professionnelles. Établie dans 15 pays, la société jouit d'une souplesse unique lui permettant d'offrir un vaste portefeuille partout sur la planète, que ce soit en salle de classe, en ligne ou par l'entremise d'un réseau mondial de partenaires.

Fondée en 1995, Global Knowledge compte 1 500 employés dans le monde et contribue au succès de plus de 230 000 professionnels chaque année.

www.globalknowledge.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/602946/Global_Knowledge_Logo.jpg

SOURCE Global Knowledge

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Pour en savoir plus ou pour obtenir une entrevue avec nos experts technologiques Cisco, veuillez communiquer avec : Robin Greer, vice-président des communications (se trouvant en Belgique) : Robin.Greer@globalknowledge.com, +32 (0) 470 76 87 15; ou Zane Schweer, directeur des communications marketing (se trouvant aux États-Unis), Zane.Schweer@globalknowledge.com, +1 (919) 388-1054, http://www.globalknowledge.com

