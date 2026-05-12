TORONTO, le 12 mai 2026 /CNW/ - Global Affaires publiques et MERCURE Conseil + Communication annoncent leur fusion, réunissant ainsi le principal cabinet indépendant d'affaires publiques au Canada et l'une des firmes les plus réputées du Québec en matière de relations gouvernementales et de communication, afin d'offrir à leurs clients des conseils bilingues inégalés partout au Canada.

Les bureaux de MERCURE à Montréal et à Québec confèrent à Global sa plus grande présence à ce jour dans la province, ainsi que sa première équipe entièrement bilingue, spécialisée dans les relations gouvernementales et la communication à tous les niveaux du paysage politique et réglementaire québécois.

Le Québec possède sa propre culture politique, ses propres règles pour se faire entendre et ses propres normes en matière de crédibilité. MERCURE apporte une expertise francophone, des relations de longue date auprès des divers paliers gouvernementaux, une expertise approfondie en communication corporative et financière, ainsi qu'une expérience éprouvée dans certains des dossiers les plus complexes de la province.

Avec l'arrivée de MERCURE, Global compte désormais 14 bureaux à travers le pays et une équipe de plus de 100 experts en politiques et conseillers chevronnés, consolidant ainsi sa position de réseau indépendant d'affaires publiques le plus étendu du pays.

« Le Québec est au cœur de toute stratégie nationale sérieuse en matière d'affaires publiques, et MERCURE est le cabinet qui a su se tailler une place au centre de celle-ci. Cette fusion offre à nos clients des relations solides à tous les niveaux du gouvernement du Québec, une expertise bilingue grâce à des conseillers implantés dans la province, ainsi qu'une intégration complète à notre réseau national », a déclaré Randy Pettipas, PDG de Global Affaires publiques. « Nous sommes fiers d'accueillir l'équipe de MERCURE et d'offrir aux organisations les plus ambitieuses du Canada l'expertise en relations gouvernementales et en communication dont elles ont besoin au Québec. »

Les bureaux de MERCURE à Montréal et à Québec continueront d'être menés par des dirigeants locaux expérimentés sous la bannière « MERCURE : Une société de Global Affaires publiques ». Les clients peuvent compter sur la continuité du service et sur l'accès à une gamme élargie d'expertises au cours de l'intégration des deux cabinets.

MERCURE: Au cœur des Affaires publiques du Québec

MERCURE conseille certaines des plus importantes organisations du Québec dans les secteurs de l'aérospatiale, des transports, des sciences de la vie, des infrastructures et des affaires municipales, et entretient également des relations étroites avec l'Assemblée nationale, les différents ministères et les administrations municipales de toute la province.

Sous la direction de son président, Hugo Delorme, MERCURE se spécialise dans les relations gouvernementales, la communication d'entreprise et la communication financière. Le cabinet est aujourd'hui un partenaire prisé pour les clients nationaux qui ont besoin d'une représentation crédible dans l'environnement politique, économique et réglementaire particulier du Québec.

« MERCURE a toujours été déterminé à contribuer à l'atteinte des objectifs d'affaires de ses clients dans le contexte unique du Québec. Cette fusion avec Global nous confère une portée nationale tout en préservant les relations locales et l'expertise qui définissent notre cabinet », a déclaré Hugo Delorme, président de MERCURE. « Ensemble, nous pouvons servir nos clients à l'échelle requise par les défis les plus complexes du Canada. »

À propos de Global Affaires publiques

Global Affaires publiques est le premier cabinet privé canadien spécialisé dans la communication stratégique et les relations gouvernementales. Il représente plusieurs des plus grandes organisations du pays de tous secteurs de l'économie nationale.

À propos de MERCURE Conseil + Communication

MERCURE est l'un des principaux cabinets de relations publiques du Québec, dont le siège social est situé à Montréal et un bureau établi à Québec. MERCURE offre des services de conseil en relations gouvernementales et en communication d'entreprise et financière à ses clients du Québec et à l'extérieur de la province.

SOURCE Global Public Affairs

Pour plus d'information: Taylor Jantzi, Global Affaires publiques, [email protected]; Nancy German, MERCURE Conseil + Communication, [email protected]