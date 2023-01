Glencore salue le travail effectué par le Groupe de travail sur les contaminants atmosphériques

QUÉBEC, le 31 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Nous tenons à saluer le travail accompli par le Groupe de travail sur les contaminants atmosphériques (GTCA) au cours des derniers mois pour analyser l'ensemble des facteurs influençant la qualité de l'air à Limoilou. Nous prendrons le temps de lire en détail le rapport avant d'en commenter les constats et les recommandations. Notre équipe est heureuse d'avoir pu accueillir les commissaires à nos installations du Port de Québec pour leur montrer de plus près nos façons de faire, et surtout, témoigner de notre volonté réelle de faire partie de la solution. À cet effet, les citoyens de Québec peuvent compter sur notre entière collaboration.

SOURCE Glencore Canada Corporation

Renseignements: Demandes médias : [email protected]