Glencore annonce la fermeture permanente de la Fonderie Brunswick

BELLEDUNE, NB, le 13 nov. 2019 /CNW/ - Glencore Canada Corporation (« Glencore ») a annoncé aujourd'hui la fermeture permanente de la Fonderie Brunswick située à Belledune, au Nouveau-Brunswick. Le processus de fermeture commence immédiatement, et la fonderie mettra fin à toutes ses activités d'ici la fin de l'année.

« La décision de mettre fin aux activités de nos installations de la Fonderie Brunswick n'a pas été prise à la légère. Malgré les efforts déployés depuis de nombreuses années par nos employés dévoués et une solide équipe de gestion, notre fonderie n'est plus rentable depuis la fermeture de la mine Brunswick en 2013. Nous avons évalué minutieusement toutes nos options, et nous en sommes venus à l'inévitable conclusion que la fonderie n'est tout simplement pas viable, indépendamment du récent conflit de travail, a déclaré Chris Eskdale, responsable du secteur Zinc et Plomb de Glencore. Je tiens à exprimer ma gratitude à tous les employés et anciens employés de la Fonderie Brunswick pour leur engagement et leurs efforts exceptionnels déployés au cours de nos nombreuses années d'exploitation. Nous sommes déterminés à travailler en étroite collaboration avec nos employés et le syndicat, ainsi qu'avec les parties prenantes de la communauté pour réduire l'impact de cette décision dans la mesure du possible. »

La fonderie Brunswick a été fondée en 1966 et compte environ 420 employés. Tous les employés touchés seront traités avec équité et respect. Glencore a l'intention d'offrir des prestations de retraite, des indemnités de départ et de l'aide au reclassement à tous ses employés dans le cadre d'ententes devant être complétées. La société est déterminée à rencontrer la direction du syndicat afin de discuter d'une transition harmonieuse vers la fermeture.

La société cherchera d'éventuelles occasions de relocalisation qui pourraient être offertes aux travailleurs de la Fonderie Brunswick au sein de ses activités d'exploitation minière et activités métallurgiques dans d'autres provinces ou pays. De plus, la société collaborera avec les intervenants et agences à l'échelle locale afin de cerner les occasions de développement économique régional.

Glencore respectera l'ensemble de ses obligations liées à la fermeture dans le respect des exigences environnementales et des autres exigences règlementaires. La société envisage de conserver les services d'un petit nombre d'employés, au cours des prochains mois, dans le cadre de projets relatifs à la surveillance du site, au traitement de l'eau et à la fermeture.

