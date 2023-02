Glencore accueille les recommandations du Groupe de travail sur les contaminants atmosphériques

QUÉBEC, le 1er févr. 2023 /CNW Telbec/ - Nous avons pris connaissance du rapport du Groupe de travail sur les contaminants atmosphériques (GTCA) et réitérons notre appui à la démarche indépendante des commissaires nommés par le gouvernement du Québec. Glencore accueille positivement les recommandations qui concernent l'atténuation des concentrations de nickel proposées par les commissaires. Les efforts d'amélioration continue déployés par Glencore à Québec depuis 2013 se poursuivent, et totalisent déjà 60M$ en investissements.

À propos des recommandations portant sur l'atténuation des concentrations de nickel mesurées dans l'air

Le rapport du GTCA propose deux recommandations qui rejoignent les efforts de recherche et développement que nous déployons déjà. Nous sommes à explorer les moyens technologiques à notre portée pour améliorer les procédures de gestion des émissions fugitives lors du chargement et déchargement des cales de navire. Nous soutenons par ailleurs la recommandation suggérant de faire l'inventaire des autres sources émettrices de nickel et des autres contaminants dans Limoilou-Basse-Ville.

À propos des autres recommandations du GTCA

Nous souhaitons également souligner notre appui à la recommandation du GTCA de soutenir la recherche universitaire afin d'approfondir nos connaissances collectives sur les questions de la qualité de l'air. Nous demeurons ouverts à des audits externes de nos opérations et à la mise en place de mesures de gouvernance qui favoriseront l'action concertée de tous les groupes concernés par la qualité de l'air à Limoilou.

À propos des efforts en matière d'amélioration continue déployés par Glencore

La publication de ce rapport est l'occasion de rappeler que Glencore est engagée dans une démarche sérieuse d'amélioration continue depuis plus de dix ans au Port de Québec. Ces démarches représentent à ce jour des investissements de 60M$, et ont notamment permis :

Le recouvrement complet du système de convoyeur, d'entreposage et de chargement ferroviaire du nickel;

L'obtention de la certification ISO 14001 garantissant la robustesse du processus d'amélioration de la performance environnementale de Glencore au Port de Québec;

La conception et la mise en opération d'un nouveau navire permettant un meilleur déchargement;

La mise en place d'un nouvel équipement de déchargement du concentré;

Le remplacement de dépoussiéreurs;

L'ajout d'un système performant de brumisateurs;

Et plus d'une vingtaine d'autres mesures.

Grâce à ces investissements, les concentrations de nickel mesurées à la station d'échantillonnage Vieux-Limoilou sont, en moyenne, inférieures à 9ng/m3 (PM10) entre 2018 et 2021.

Glencore est pleinement engagée à poursuivre ce processus d'amélioration continue et à faire sa part pour contribuer à l'amélioration de la qualité de l'air à Limoilou. Les citoyens de Limoilou, de même que le gouvernement du Québec, la Ville de Québec et l'Administration portuaire de Québec peuvent compter sur notre pleine collaboration.

