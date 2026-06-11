GlassRatner et Intel2Talent Canada unissent leurs forces pour bâtir une plateforme pancanadienne de conseil en leadership de calibre mondial

Brigitte Simard, fondatrice et présidente-directrice générale d'Intel2Talent Canada, femme d'affaires accomplie au sein de la communauté d'affaires québécoise, dirigera le bureau combiné de Montréal et siégera au comité exécutif de la division du recrutement d'exécutifs de GlassRatner en amérique du nord afin d'en soutenir la croissance.

TORONTO et MONTRÉAL, le 11 juin 2026 /CNW/ - GlassRatner Advisory & Capital Group (« GlassRatner »), cabinet-conseil multidisciplinaire nord-américain, et Intel2Talent Canada (« I2T »), l'une des principales firmes de recrutement d'exécutifs et de conseil en leadership du Québec, ont annoncé aujourd'hui qu'elles unissent leurs forces afin de bâtir une plateforme pancanadienne de conseil en leadership de calibre mondial. Réunissant deux pratiques de recrutement d'exécutifs déjà bien établies, ce rapprochement élargit de façon significative la présence de GlassRatner au Québec et permettra d'offrir, partout au Canada, des services de recrutement d'exécutifs permanents et intérimaires ainsi que d'évaluation et de développement du leadership.

L'équipe d'I2T se joint également à GlassRatner aux côtés de Mme Simard ainsi que l'arrivée récente de Jean-Philippe Daoust chez GlassRatner, à titre d'Associé, constituait un premier jalon de la stratégie d'expansion de la firme sur le marché montréalais; le rapprochement avec I2T vient aujourd'hui confirmer et accélérer cette stratégie. M. Daoust dirige le secteur canadien du capital-investissement (private equity) ainsi que le secteur manufacturier, où son mandat consiste à renforcer et à développer l'offre de GlassRatner à l'échelle canadienne et nord- américaine.

Ce rapprochement marque une étape importante dans l'expansion de l'empreinte canadienne de GlassRatner, propriété de la société torontoise de capital-investissement TorQuest Partners.

Bien que la recherche de cadres et le recrutement de membres de conseils d'administration constituent les piliers de cette expansion, celle-ci permettra également à GlassRatner d'étendre l'ensemble de son offre de services au Québec, notamment en conseil financier, en juricomptabilité, en soutien aux litiges et en finance corporative.

Brigitte Simard a fondé I2T en 2018, après plus de 18 années d'expérience en recrutement d'exécutifs, notamment à titre d'associée directrice au sein de cabinets internationaux ainsi qu'à des postes de direction chez IBM, RBC-Dexia et Bell Canada. Sous sa direction, I2T s'est distinguée par une approche axée sur les relations humaines, conjuguant une connaissance approfondie du marché, une portée internationale et une méthodologie exclusive qui marie le talent à des outils d'intelligence augmentée. Mme Simard est également une leader très active au sein des milieux d'affaires canadiens. Présidente sortante du conseil d'administration du Club Mont-Royal, elle est membre du Réseau des Femmes d'affaires du Québec, de l'International Women's Forum et de l'Institut des administrateurs de sociétés. Ancienne présidente du conseil d'administration du Cercle canadien de Montréal, elle est titulaire d'un diplôme en psychologie de l'Université McGill.

Fort de plus de 25 ans d'expérience en recrutement d'exécutifs, en conseil ainsi qu'en transformation opérationnelle et technologique, Jean-Philippe Daoust accompagne les entreprises dans l'identification, l'évaluation et le développement de leurs dirigeants. Il œuvre plus particulièrement auprès des sociétés soutenues par le capital-investissement et des organisations en forte croissance dans les secteurs manufacturiers, du transport, des infrastructures, des produits pharmaceutiques, de l'énergie et des ressources naturelles. Il est titulaire d'un baccalauréat en droit de l'Université McGill et d'une maîtrise en droit et économie de l'Université d'Amsterdam.

« Le partenariat avec Brigitte et l'équipe d'I2T constitue un moment charnière pour GlassRatner, tant sur le plan stratégique que personnel », a déclaré Ian Ratner, chef de la direction de GlassRatner. « Brigitte a bâti à partir de zéro l'une des firmes de recherche de cadres et de conseil les plus respectées du Québec, et la décision d'accueillir son équipe reflète une véritable convergence de valeurs et d'ambitions. Sur le plan personnel, ayant grandi à Montréal, voir aujourd'hui notre firme y renforcer sa présence représente un retour aux sources. Nous sommes déterminés à bâtir quelque chose de durable et de significatif au Québec. »

« Nous avons été séduits par la culture entrepreneuriale de GlassRatner et par la plateforme intégrée qu'elle offre pour servir ses clients partout en Amérique du Nord, sans renoncer à l'approche personnalisée et fondée sur les relations qui est essentielle à notre travail », a déclaré Brigitte Simard. « Le fait que GlassRatner soit soutenue par TorQuest, une société canadienne de capital-investissement aux racines profondes et à la vision à long terme, a rendu la décision d'autant plus naturelle. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'entamer ce nouveau chapitre. »

« Brigitte, Jean-Philippe et leurs équipes font bien plus qu'élargir notre portée géographique : ils enrichissent fondamentalement notre offre destinée aux clients canadiens », a déclaré Ian Brenner, directeur général principal et responsable de la pratique de recherche de cadres et de leadership de GlassRatner. « L'ajout de consultants en recrutement d'exécutifs réputés à Montréal vient renforcer notre pratique canadienne et ouvre la voie à des relations plus étroites avec les entreprises, les conseils d'administration et les investisseurs du Québec. Nous sommes ravis de les accueillir au sein de notre plateforme. »

À propos de GlassRatner

GlassRatner Advisory & Capital Group, LLC est une firme nord-américaine de services-conseils financiers qui apporte de la clarté aux défis d'affaires complexes et aux enjeux stratégiques des conseils d'administration. Elle accompagne les avocats et leurs clients, les prêteurs, les investisseurs en capital-investissement ainsi que les entreprises de toutes tailles aux États- Unis, au Canada et au Mexique. Son offre comprend la restructuration et le redressement d'entreprises, la juricomptabilité et le soutien aux litiges, les services d'évaluation, le conseil en ingénierie et en construction, le soutien aux transactions (y compris la vérification diligente et les analyses de qualité des bénéfices), la recherche de cadres et les solutions de gestion intérimaire, ainsi que les services immobiliers. Pour en savoir plus, visitez glassratner.com.

À propos d'Intel2Talent Canada

Fondée en 2018 par Brigitte Simard, Intel2Talent Canada (I2T) est une firme canadienne de recrutement d'exécutifs et de conseil en leadership reconnue pour sa combinaison d'expertise approfondie, de réseau mondial et d'outils exclusifs d'intelligence augmentée. Elle accompagne des clients canadiens et internationaux.

À propos de TorQuest Partners

Fondée en 2002, TorQuest Partners est l'une des principales sociétés canadiennes de capital- investissement. Basée à Toronto et gérant un actif de plus de 5 milliards de dollars canadiens, TorQuest investit dans des entreprises et collabore étroitement avec les équipes de direction afin de créer de la valeur à long terme.

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SOURCE GlassRatner