La marque poursuit ainsi son expansion rapide en Amérique du Nord.

TORONTO, le 18 oct. 2023 /CNW/ - Glasshouse Fragrances, la marque australienne de parfums d'ambiance et personnels et la plus grande maison de parfums de l'hémisphère Sud, est heureuse d'annoncer son arrivée au Canada, en exclusivité à La Baie d'Hudson. Depuis son lancement aux États-Unis il y a près de deux ans, la marque, surtout connue pour sa collection inspirée des voyages vers des destinations prisées du monde entier, a rapidement gagné en popularité. La collection proposée à La Baie d'Hudson comprendra les parfums les plus populaires de la marque, comme Kyoto in Bloom, Lost in Amalfi et The Hamptons, de même qu'une sélection spéciale pour les fêtes. Elle sera offerte à labaie.com et dans les magasins suivants : Queen Street, CF Carrefour Laval, Square One (Mississauga), les Galeries d'Anjou, CF Sherway Gardens, centre-ville de Vancouver, Guildford Town Centre, Scarborough Town Centre, Yorkdale, CF Market Mall (Calgary), centre-ville de Montréal et Southgate.

Glasshouse Fragrances, fondée en 2006 par Nicole Eckels, est réputée pour ses mélanges de parfums exquis et ses bougies parfumées, ses diffuseurs, ses eaux de parfum et ses produits pour le bain et le corps haut de gamme. Les bougies et les diffuseurs sont fabriqués à la main à partir d'ingrédients de la plus haute qualité pour garantir une expérience olfactive intense et durable.

« Nous continuons à faire croître notre marque en Amérique du Nord, comblant ainsi un vide évident dans le marché, et nous sommes extrêmement fiers de lancer Glasshouse Fragrances au Canada avec La Baie d'Hudson comme partenaire », a déclaré Nicole Eckels, fondatrice et directrice générale de Glasshouse Fragrances. « Je crois sincèrement que l'odorat est notre sens le plus développé, car en plus de raviver des souvenirs, il peut réellement influer sur notre état d'esprit. J'ai hâte d'offrir aux gens d'ici une gamme unique et diversifiée des meilleurs parfums au monde, et j'espère que notre merveilleuse collection leur permettra de revivre de doux moments de nostalgie. »

« L'une des destinations les plus prisées au pays en matière de produits de beauté, La Baie d'Hudson est ravie d'offrir en exclusivité les produits Glasshouse Fragrances à sa clientèle canadienne », a ajouté Leith Sinker, première vice-présidente des Produits de beauté à La Baie d'Hudson. « Proposer les meilleures marques au monde est la pierre angulaire de l'expérience que nous souhaitons offrir à notre clientèle, et l'ajout d'une marque aussi raffinée, le cadeau parfait juste avant les fêtes, nous réjouit. »

Pour en savoir plus sur les nouveaux produits, visitez labaie.com ou jetez un œil à notre compte Instagram @ glasshousefragrances .

À PROPOS DE GLASSHOUSE FRAGRANCE

Fondée en décembre 2006, Glasshouse Fragrances a établi de nouvelles normes en matière de parfums d'ambiance haut de gamme en Australie. La fondatrice et directrice générale Nicole Eckels a fabriqué dans sa cuisine ses premières bougies à partir d'ingrédients provenant de fournisseurs locaux. En près de deux décennies, elle a fait de la marque l'une des maisons de parfums fins les plus convoités au monde. Ses mélanges olfactifs sont conçus par les plus grands parfumeurs et l'assortiment comprend une multitude de parfums d'intérieur et de parfums fins personnels faits à la main et déclinés en bougies, en diffuseurs, en eaux de parfum et en produits pour le bain et le corps.

À PROPOS DE LA BAIE D' HUDSON

La Baie d'Hudson aide les gens d'ici à profiter pleinement de la vie avec style. La Baie d'Hudson exploite labaie.com et son Marché, l'une des plus importantes plateformes style de vie haut de gamme au pays, lesquels entretiennent des liens homogènes avec son réseau de 83 magasins répartis d'un océan à l'autre. Elle s'est bâti une réputation de qualité et de style grâce à un assortiment incomparable de vêtements, de mode maison, de produits de beauté, de concepts de restauration et bien plus. Suivez-nous sur les médias sociaux : Instagram , Facebook , Twitter et TikTok .

La Baie d'Hudson fait partie du portefeuille de marques de HBC. Constituée en 1670, HBC est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Les rayures emblématiques sont une marque déposée de HBC.

SOURCE La Baie

