Glass Lewis recommande aux actionnaires de voter CONTRE l'offre de privatisation de Canfor Corp. par Great Pacific Capital Corp

MONTRÉAL, le 11 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Letko, Brosseau & Associés Inc. (« Letko Brosseau ») souhaite porter à l'attention des actionnaires de Canfor Corporation (« Canfor ») le rapport émis par Glass Lewis, un fournisseur indépendant de services de gouvernance mondiaux, qui recommande de voter CONTRE la proposition de privatisation de Canfor.

Le rapport de Glass Lewis souligne le timing suspect de l'offre et les primes implicites liées à des conditions de marché actuellement difficiles, qui sont potentiellement transitoires, ainsi que les récentes tendances à l'amélioration des cours du bois d'œuvre suggérant que l'offre pourrait ne pas refléter la valeur intrinsèque de Canfor.

Letko Brosseau, un gestionnaire de placement indépendant qui exerce le contrôle ou la direction sur environ 4,6 % des actions en circulation de Canfor, a réaffirmé son intention de voter CONTRE la transaction de privatisation de Canfor par Great Pacific Capital Corp. qui détient actuellement environ 51 % des actions en circulation.

Letko Brosseau est un gestionnaire de placement indépendant canadien fondé en 1987 qui gère environ 27 milliards de $ en actifs pour des investisseurs institutionnels et des clients privés.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains renseignements contenus dans les présentes peuvent constituer des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent comporter des estimations, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des indications ou d'autres déclarations qui ne sont pas des énoncés de faits. Bien que Letko Brosseau soit d'avis que les attentes dont rendent compte ces énoncés sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles se matérialiseront. Ces énoncés sont assujettis à certains risques et incertitudes et peuvent être fondés sur des hypothèses faisant en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats prévus ou implicites qu'ils renferment. Les énoncés prospectifs de Letko Brosseau doivent être lus sous réserve de la présente mise en garde. Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué sont faits au moment où il est rédigé, et Letko Brosseau n'a pas l'intention, et n'assume aucune obligation, de les mettre à jour ou de les réviser à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle en est expressément requise par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

Renseignements: Peter Letko, (514) 499-1200, peter@lba.ca; Daniel Brosseau, (514) 499-1200, daniel@lba.ca