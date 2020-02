Girardin fait l'acquisition de School Lines, distributeur des autobus Blue Bird dans l'état du Connecticut aux États-Unis

DRUMMONDVILLE, QC, le 18 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le groupe d'entreprises familiales Girardin et la famille Lintern sont fiers d'annoncer qu'ils ont conclu un accord par lequel Girardin a acquis les actifs de la société School Lines des propriétaires, Dave et Debbie Lintern.

« Debbie et moi sommes très heureux de cette transition naturelle pour nous-mêmes, notre équipe dévouée et notre fidèle clientèle. La relation avec la famille Girardin remonte à des décennies. Nous ne pouvions imaginer une meilleure continuité pour School Lines. » a déclaré Dave Lintern.

Continuité des affaires

Dave Lintern restera au sein de l'organisation afin d'assurer une transition harmonieuse pour les clients, les employés et les fournisseurs.

L'entreprise continuera d'opérer sous le nom School Lines Connecticut Inc. au même emplacement à North Branford avec la même équipe dévouée et expérimentée. School Lines Connecticut continuera d'offrir la gamme complète de produits Blue Bird ainsi que les minibus Micro Bird par Girardin fabriqués au Québec avec motorisations innovantes au diesel, au propane, à l'essence, au gaz naturel et électriques.

De plus, School Lines Connecticut continuera d'offrir un excellent service à la clientèle assuré par une équipe de professionnels expérimentés et compétents tout en élargissant son offre de pièces pare-chocs à pare-chocs et ce, pour toutes marques confondues.

« Nous sommes heureux d'accueillir l'équipe de School Lines Connecticut dans le groupe d'entreprises familiales Girardin », a déclaré Dave Girardin, Président de Girardin. « Cette transaction ainsi que d'autres investissements prévus, permettront d'accroitre la gamme de produits et services offerts et renforceront le positionnement de School Lines Connecticut dans le Nord-Est. Cette association créera de grandes opportunités pour nos clients communs du Connecticut. »

« Nous sommes heureux de voir nos distributeurs réinvestir dans le réseau Blue Bird », a déclaré Phil Horlock, PDG de Corporation Blue Bird. « C'est un témoignage de la force de la marque Blue Bird et de l'engagement de notre réseau de distributeurs. Nous remercions sincèrement Dave et Debbie pour leur dévouement soutenu et leur engagement envers Blue Bird. Nous leur souhaitons beaucoup de succès pour les années à venir ».

Date de prise d'effet

La transaction a pris effet le 17 février 2020.

À propos de School Lines

Incorporée en 1966, School Lines est un distributeur d'autobus Blue Bird depuis plus de 50 ans. School Lines offre la gamme complète des autobus scolaires et commerciaux Blue Bird et Micro Bird par Girardin et opère un centre de pièces et de service situé à North Branford, CT. School Lines est un chef de file reconnu dans le Connecticut pour ses ventes et son service de produits aux carburants alternatifs. Pour plus d'informations sur les produits offerts en matière de transport, veuillez composer le 1-203-488-1382 ou nous visiter au www.schoollinesinc.com.

À propos de Girardin

Célébrant cette année son 60e anniversaire, le groupe des entreprises familiales Girardin par l'entremise de ses filiales A. Girardin inc., Girardin Ontario inc., New York bus Sales et School Lines Connecticut, est chef de file dans la distribution des produits Blue Bird et Micro Bird pour les provinces de l'Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve et Labrador, l'état de New York et le Connecticut. Girardin est distributeur officiel d'autobus scolaires Blue Bird depuis plus de 50 ans et partenaire avec Blue Bird dans la coentreprise Corporation Micro Bird, fabricant des minibus Micro Bird par Girardin. Girardin est une entreprise familiale de troisième génération fortement investie et spécialisée dans l'industrie des autobus scolaires et des autobus commerciaux avec des investissements et des opérations au Canada et aux États-Unis. De plus amples informations sont disponibles sur le site internet de Girardin : www.girardinbluebird.com

À propos de Blue Bird Corporation

Célébrant cette année son 90e anniversaire, Blue Bird (Nasdaq: BLBD) est le premier concepteur et fabricant indépendant d'autobus scolaires, avec plus de 550 000 autobus vendus depuis sa création en 1927. La longévité et la réputation de Blue Bird dans l'industrie des autobus scolaires en font une marque américaine emblématique. Blue Bird se distingue de ses principaux concurrents par son orientation singulière sur la conception, l'ingénierie, la fabrication et la vente d'autobus scolaires et de pièces connexes. En tant que seul fabricant de châssis et de carrosserie spécialement conçus pour les autobus scolaires, Blue Bird est reconnu comme un leader incontestable de l'industrie pour l'innovation, la sécurité, la qualité/fiabilité/durabilité des produits, les coûts d'exploitation et la maniabilité. En outre, Blue Bird est le leader sur le marché des carburants alternatifs avec ses autobus scolaires alimentés au propane et alimentés en gaz naturel. Pour plus d'informations sur la gamme complète Blue Bird, visitez www.blue-bird.com

Renseignements: Bruno Leclerc, Vice-président exécutif et Chef des opérations, Téléphone : 888 697-3222, Courriel : [email protected]

