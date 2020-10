Gillian Smith se joint à National à titre d'associée directrice à Toronto

Gillian possède plus de 20 ans d'expérience en relations publiques et en communications stratégiques. Au cours de sa carrière, elle a occupé des postes importants au sein de plusieurs organisations des secteurs privé, public et sans but lucratif, dont RBC, Aéroplan, le Toronto Region Board of Trade et l'Institut pour la citoyenneté canadienne. Avant de se joindre à NATIONAL, elle dirigeait sa propre firme-conseil, agissant en tant que conseillère spéciale auprès d'un éventail de hauts dirigeants dans une multitude d'industries, incluant la santé, la technologie, les services financiers et l'énergie.

« Gillian Smith possède un parcours impressionnant, mais surtout, un style de gestion qui s'arrime aux valeurs et à la vision de NATIONAL, indique Martin Daraiche. Son expertise approfondie en politiques publiques et en communication stratégique, et sa fine connaissance des réalités du marché torontois constitueront des atouts tant pour nos clients que pour notre Firme, particulièrement dans le contexte actuel qui amène des défis inédits. »

Gillian Smith est impliquée dans la communauté torontoise, et siège aux conseils d'administration du Centre des sciences de l'Ontario, de TO Live, de la Toronto Arts Foundation, de Business and the Arts, du Fonds pour les manifestations culturelles de l'Ontario et de la fondation The Walrus. Elle s'est également présentée pour le Parti progressiste-conservateur de l'Ontario à l'élection provinciale de 2018.

À titre d'associée directrice, Gillian sera responsable de la gestion quotidienne du bureau de NATIONAL à Toronto, d'établir des orientations stratégiques, et de stimuler la croissance des affaires, de la visibilité et de la participation de la Firme aux conversations importantes dans la région de Toronto.

« Je suis fière de me joindre à une Firme qui se démarque depuis près 45 ans comme chef de file dans l'industrie canadienne des relations publiques, et qui rehausse constamment les standards en matière d'innovation, de qualité et d'intégrité, affirme Gillian Smith. Je suis enthousiaste à l'idée de rejoindre ce groupe diversifié et talentueux, et de développer la présence de la Firme dans la région de Toronto en insistant sur ce que nous faisons de mieux : élaborer des stratégies de communication efficaces pour nos clients. »

À propos du Cabinet de relations publiques NATIONAL

Au Cabinet de relations publiques NATIONAL, notre rôle consiste à mettre les clients en relation avec les gens qui importent, à travers les bons messages, livrés au bon moment. Grâce à la recherche, aux perspectives uniques qui en découlent et à une profonde compréhension des secteurs d'activité, nous élaborons des solutions créatives, capables de mobiliser les gens dans la réflexion et l'action. Depuis plus de 40 ans, nous sommes au cœur d'enjeux et d'industries clés, à créer le changement pour aujourd'hui et pour demain.

NATIONAL est la plus importante firme-conseil en relations publiques au Canada, desservant des clients dans un large éventail de secteurs, avec des bureaux à Vancouver, Calgary, Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Saint John, Halifax et Saint-Jean. L'offre de NATIONAL inclut également NATIONAL Marchés des capitaux , chef de file de l'industrie en relations investisseurs et communication financière. Le Cabinet de relations publiques NATIONAL fait partie d'AVENIR GLOBAL, parmi les 15 plus importantes firmes de communication au monde avec des bureaux dans 23 villes au Canada, aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient, et membre du Groupe conseil RES PUBLICA . À l'échelle internationale, NATIONAL est affilié à BCW, une compagnie WPP. Pour plus de renseignements sur NATIONAL, visitez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter .

SOURCE Cabinet de relations publiques NATIONAL

Renseignements: Leslie Molko, Le Cabinet de relations publiques NATIONAL, [email protected], (514) 347-8584

Liens connexes

http://www.national.ca