Ce prix annuel honore des individus exceptionnels en milieu d'entreprises canadiennes qui font continuellement progresser la cause des femmes et qui militent en faveur de milieux de travail inclusifs.

« J'ai la chance de connaître Gillian depuis de nombreuses années et j'ai pu personnellement constater l'incidence importante et positive qu'elle a eue sur la vie des femmes à la Banque Scotia, a déclaré Brian Porter, président et chef de la direction de la Banque Scotia. Dans le cadre de son rôle de PDG de la Banque Tangerine, elle poursuit son engagement à l'égard de l'avancement des femmes. Félicitations à Gillian pour cette reconnaissance bien méritée. »

Gillian a reçu le prix dans la catégorie Dirigeant(e) de société ou d'entreprise pour son engagement à l'inclusion en milieu de travail grâce à un leadership exceptionnel. Depuis plus de vingt ans, Gillian a eu une influence importante sur la représentation, l'avancement et l'inclusion des femmes à la Banque Scotia, à la Banque Tangerine et auprès de diverses initiatives communautaires.

Mentionnons notamment sa contribution à l’avancement de l’inclusion des femmes, en plus de la création de l’Initiative Femmes de la Banque ScotiaMC, un programme qui vise à renforcer l'égalité et le soutien aux femmes entrepreneures du Canada. Cette initiative offre aux entreprises dirigées et détenues par des femmes l'accès au capital, à l'éducation et à du mentorat. Au cours de sa première année en tant que PDG de Tangerine, elle a accru la représentation des femmes dans les postes de directeurs et les postes supérieurs à l'échelle de la banque et a augmenté la participation des femmes au sein du conseil d'administration de Tangerine.

« Ce prix est une reconnaissance bien méritée, tant pour la contribution globale de Gillian à la Banque Scotia et à Tangerine que pour son engagement de longue date qui consiste à soutenir et à défendre le rôle des femmes », a déclaré Dan Rees, chef du Réseau canadien de la Banque Scotia. « Son leadership continu dans l'avancement de la cause des femmes au sein du secteur bancaire témoigne de sa détermination et de sa volonté de donner l'exemple tant chez Tangerine qu'à la Banque Scotia. Je la félicite sincèrement pour cette réalisation. »

Gillian et toutes les lauréates figurant sur la liste seront honorées lors de Catalyst Honours 2020, une conférence virtuelle dynamique de trois jours, qui se déroulera du 6 au 8 octobre 2020.

Pour la liste complète des lauréates, allez à https://www.catalyst.org/media-release/prix-honorifiques-2020-catalyst

Gillian Riley

Gillian Riley est actuellement à l'avant-garde des services bancaires numériques au Canada à titre de PDG de Tangerine, où elle dirige l'orientation stratégique de la banque afin d'offrir aux Canadiens des services bancaires simples et novateurs. Ardente championne des initiatives en matière d'égalité entre les sexes, Gillian a occupé plusieurs postes de haute direction à la Banque Scotia dans les secteurs de la vente au détail, des petites entreprises, des services bancaires aux entreprises et de l'exploitation. Grâce à cette expérience, elle a acquis une compréhension approfondie des services bancaires et de l'importance d'offrir aux clients des expériences attrayantes.

Gillian est également pionnière de l'Initiative Femmes de la Banque Scotia, qui s'appuie sur trois principaux piliers en vue de faire progresser les entreprises dirigées et détenues par des femmes : l'accès au capital, à l'éducation et à du mentorat.

Gillian a été présidente du Club canadien de Toronto, coprésidente de Fillactive à Toronto et directrice de la Fondation de l'hôpital St. Michael. Elle a été nommée l'une des 100 Canadiennes les plus influentes par le Réseau des femmes exécutives pendant deux années consécutives.

Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. En date du 30 avril 2020, l'effectif de la Banque Scotia comptait quelque 97 000 employés et les actifs s'élevaient à plus de 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX: BNS) et à New York (NYSE: BNS). Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site Web et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

Banque Tangerine

La Banque Tangerine est une banque en ligne qui fournit des services bancaires courants simplifiés aux Canadiens. Forte de plus de 2 millions de clients et de près de 40 milliards de dollars d'actifs, elle est l'une des principales banques numériques au Canada. Tangerine offre des services bancaires simples et accessibles, des produits et des services novateurs, des frais raisonnables et un service à la clientèle primé. Qu'il s'agisse de comptes d'épargne ou de comptes-chèques sans frais, de cartes de crédit, de CPG, de RÉR, de CÉLI, de prêts hypothécaires, de produits de prêts ou de fonds de placement par l'intermédiaire de sa filiale Fonds d'investissement Tangerine Limitée, la Banque Tangerine offre les produits bancaires courants dont les Canadiens ont besoin. Comptant plus de 1 000 employés au Canada, Tangerine étend sa présence au-delà de son site Web et de ses applications mobiles à des Cafés et des centres d'appel ouverts 24/7. La Banque

Tangerine a été fondée en 1997 sous le nom ING DIRECT Canada. Acquise par la Banque Scotia en 2012, elle exerce ses activités de façon indépendante à titre de filiale en propriété exclusive.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Demandes de renseignements des médias : Erin Truax, Communications mondiales, Banque Scotia, [email protected], 416-933-2592 ; Sarah Nazzarro, Banque Tangerine, Courriel : [email protected], 437-239-6587

Liens connexes

www.scotiabank.ca