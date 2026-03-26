GILBERT ROZON C. JULIER SNYER, PÉNÉLOPE MCQUADE ET LES PRODUCTIONS LA LUNE INC.

MONTRÉAL, le 26 mars 2026 /CNW/ - Une entente est intervenue entre les parties, entraînant le désistement mutuel de leurs recours respectifs. Les personnes concernées ont déjà eu l'occasion de témoigner et de faire valoir leur version des faits devant l'honorable juge Chantal Tremblay. Il ne m'apparaît ni souhaitable ni approprié de mobiliser à nouveau le système judiciaire et les ressources publiques pour réitérer des versions déjà entendues. Aucun autre commentaire ne sera formulé.

Gilbert Rozon

SOURCE Gilbert Rozon