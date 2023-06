GHB et autres substances : des mesures clés pour contrer les intoxications involontaires

QUÉBEC, le 21 juin 2023 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, annonce 11 mesures clés pour prévenir et contrer les intoxications des personnes à leur insu au moyen de substances telles que l'alcool, le GHB ou toute autre substance.

Ces mesures, qui reposent sur la bienveillance, le renforcement des actions de répression et l'établissement d'un environnement sécuritaire pour tous, se déclinent en deux axes. Le premier vise à conscientiser et à outiller les principaux acteurs détenant un pouvoir d'agir sur la situation, à travers une campagne de sensibilisation et des formations offertes aux détenteurs de permis d'alcool, notamment. Le deuxième axe a quant à lui pour objectif de protéger et d'accompagner les personnes victimes. Parmi les mesures identifiées dans ce volet, on prévoit notamment, au sein des corps policiers, l'identification des meilleures pratiques pour la prise en charge des cas d'intoxication d'une personne à son insu.

Les actions proposées s'inscrivent en complémentarité avec le projet pilote d'Éduc'alcool et en continuité des efforts déjà mis de l'avant par l'organisme communautaire Collectif social avec son programme d'accréditation « Commande un Angelot ».

Citations :

« Les 11 mesures dévoilées aujourd'hui vont contribuer à mobiliser la société pour contrer les actes de soumission chimique et pour prendre en charge les victimes. J'en profite pour envoyer un message clair aux lâches qui recourent à un tel stratagème : droguer une personne à son insu, c'est criminel. Et les conséquences peuvent être désastreuses non seulement pour les victimes, mais aussi pour les agresseurs. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Lutter contre les violences sexuelles est une priorité de notre gouvernement. Grâce à ces mesures, nous posons des gestes concrets pour protéger et accompagner les victimes. J'invite tous les témoins de ces actes à les dénoncer pour qu'ensemble, nous freinions ce fléau. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Les 11 mesures, mises en place avec diligence et de façon concertée, s'inscrivent en cohérence avec les actions de la Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027 , qui visent la protection des personnes victimes d'agression sexuelle.

, qui visent la protection des personnes victimes d'agression sexuelle. Parmi les mesures prévues :

définir et faire connaître la trajectoire de détection et de signalement pour les victimes présumées d'intoxication à leur insu n'ayant pas subi une agression sexuelle;



réaliser des actions de sensibilisation pour rappeler le caractère criminel de l'intoxication d'une personne à son insu;



sensibiliser les détenteurs de permis d'alcool (bars et restaurants) aux meilleures pratiques de prévention et d'intervention et les outiller, par l'entremise de la Régie des alcools, des courses et des jeux;



sensibiliser les détenteurs de permis d'alcool et de permis d'agent de sécurité privé sur les meilleures pratiques de prévention et d'intervention et les outiller par l'entremise du Bureau de la sécurité privée;



effectuer des activités de sensibilisation du personnel des établissements licenciés ciblés par les corps de police sur l'intoxication d'une personne à son insu;



promouvoir et faire connaître le protocole d'accréditation « Commande un Angelot » de l'organisme Collectif social pour accroître le nombre d'établissements y adhérant;



mener des travaux avec les corps de police et les partenaires concernés pour améliorer le décompte des infractions criminelles relatives à l'intoxication d'une personne à son insu au Québec;



déployer le projet pilote d'Éduc'alcool (protège-verres) dans les bars de Montréal;



sensibiliser le gouvernement fédéral à l'importance de mettre en place un mécanisme d'homologation pour assurer l'efficacité des tests rapides autoadministrés de détection du GHB et d'autres substances;



identifier les meilleures pratiques encadrant la gestion des cas d'intoxication d'une personne à son insu et les communiquer aux policiers;



faire connaître la trajectoire de détection et de signalement pour les victimes présumées d'intoxication à leur insu n'ayant pas lieu de croire qu'elles ont subi une agression sexuelle.

Lien connexe :

Pour en savoir davantage sur les mesures clés

Québec.ca/agression-intoxication

