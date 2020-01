Gestionnaires d'Actifs Bridgehouse Réduit les Frais de Gestion du Fonds Mondial Multiplicateur Lazard

TORONTO, le 14 janv. 2020 /CNW/ - Gestionnaires d'actifs Bridgehouse (« Bridgehouse »), nom commercial utilisé par Les Associés En Placement Brandes et Cie, a annoncé aujourd'hui une réduction des frais de gestion du Fonds mondial multiplicateur Lazard.

Avec prise d'effet le 15 janvier 2020, les frais de gestion applicables aux séries A, AH, F et FH du Fonds mondial multiplicateur Lazard seront réduits de la façon indiquée dans le tableau qui suit.

Série Frais de gestion actuels Nouveaux frais de gestion Série A 1,90 % 1,70 % Série AH 1,95 % 1,75 % Série F 0,90 % 0,70 % Série FH 0,95 % 0,75 %

À propos de Gestionnaires d'actifs Bridgehouse :

La société Les Associés En Placement Brandes et Cie, faisant affaires sous le nom Gestionnaires d'actifs Bridgehouse (« Bridgehouse »), est le gestionnaire des Fonds Bridgehouse. Les titres des Fonds Bridgehouse sont offerts uniquement par l'intermédiaire de courtiers inscrits, et non par Bridgehouse. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être liés aux placements dans des organismes de placement collectif. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas forcément une indication du rendement futur.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Bridgehouse, visitez : bridgehousecanada.com et suivez‑nous sur Twitter et LinkedIn.

Le présent communiqué est publié à titre informatif seulement.

