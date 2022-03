TORONTO, le 4 mars 2022 /CNW/ - Gestionnaires d'actifs Bridgehouse (« Bridgehouse ») annonce aujourd'hui une révision de sa tarification pour valeur nette élevée dans le but d'inclure les placements dans des parts du Portefeuille équilibré Morningstar, du Portefeuille prudent Morningstar, du Portefeuille de croissance Morningstar et du Portefeuille modéré Morningstar (collectivement, les « Fonds Morningstar ») qui totalisent au moins 250 000 $. Bridgehouse annonce également son intention de mettre fin au Portefeuille dynamique Morningstar le 6 mai 2022 ou vers cette date (la « date de dissolution »).

Tarification pour valeur nette élevée des Fonds Morningstar

À compter d'aujourd'hui, les investisseurs admissibles recevront les distributions sur les frais de gestion suivantes pour les séries A et F à l'égard de placements dans des parts d'un Fonds Morningstar qui totalisent au moins 250 000 $ :

Nom du Fonds Série Frais de

gestion Distributions sur

les frais de gestion

pour les comptes

entre 250 000 $ et

499 999 $ Distributions sur

les frais de gestion

pour les comptes

> 500 000 $ Portefeuille équilibré Morningstar Série F 1,75 % 0,15 % 0,20 % Série A 0,75 % 0,15 % 0,20 % Portefeuille prudent Morningstar Série F 1,35 % 0,15 % 0,20 % Série A 0,60 % 0,15 % 0,20 % Portefeuille de croissance Morningstar Série F 1,80 % 0,15 % 0,20 % Série A 0,80 % 0,15 % 0,20 % Portefeuille modéré Morningstar Série F 1,55 % 0,15 % 0,20 % Série A 0,70 % 0,15 % 0,20 %

Dissolution du Portefeuille dynamique Morningstar

De plus, à compter d'aujourd'hui, les parts du Portefeuille dynamique Morningstar (le « Fonds ») ne seront plus offertes aux fins de souscription par de nouveaux porteurs de parts ou les porteurs de parts actuels, y compris les souscriptions effectuées au moyen d'un programme de souscriptions préautorisées.

Les porteurs de parts du Fonds sont invités à communiquer avec leur professionnel en placement pour discuter de la dissolution, de leurs options de placement et de toute incidence fiscale potentielle. Les porteurs de parts peuvent faire racheter ou échanger leurs avoirs dans le Fonds jusqu'à la fermeture des bureaux à 16 h (HE) le 6 mai 2022.

Par la suite, à la date de dissolution, tous les avoirs du Fonds seront rachetés à leur juste valeur marchande et l'actif net sera distribué aux porteurs de parts. Pour les parts détenues dans des comptes non enregistrés, le produit de la dissolution sera versé dans le compte bancaire figurant aux dossiers du Fonds ou, en l'absence d'information bancaire, un chèque sera émis. Pour les parts détenues dans des comptes enregistrés aux fins de l'impôt, le produit de la dissolution sera automatiquement échangé contre des parts de la série correspondante du Fonds du marché monétaire canadien Brandes.

Les investisseurs n'auront pas à payer de frais de rachat ni de frais de souscription au rachat de leur placement ou à la dissolution du Fonds.

Bridgehouse enverra un avis à chaque porteur de parts au moins 60 jours avant la date de dissolution.

À propos de Gestionnaires d'actifs Bridgehouse :

Gestionnaires d'actifs Bridgehouse, le nom commercial de Les Associés en Placement Brandes et Cie, est une plateforme indépendante qui regroupe les produits de gestionnaires de placement possédant une solide expérience institutionnelle, dont : Brandes Investment Partners, L.P., GQG Partners LLC, Lazard Asset Management (Canada), Inc., Morningstar Associates Inc. et Gestionnaires de placements Sionna Inc. Par l'intermédiaire de conseillers financiers, nous souhaitons aider les investisseurs canadiens à bâtir leur patrimoine à long terme en se fondant sur des principes d'investissement éprouvés. Bridgehouse élabore des produits et des outils à valeur ajoutée ainsi que des formations continues reconnues visant à aider les conseillers à resserrer les liens avec leurs clients et à maximiser les avantages qu'apportent les relations avec un conseiller financier. Notre objectif ultime est d'aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées et à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

