Une nouvelle génération prend la relève :

Isabelle Somers est nommée présidente du conseil

MONTRÉAL, le 24 oct. 2024 /CNW/ - Le Groupe Walter annonce aujourd'hui le lancement de Gestion Walter Capital (« Walter »), une nouvelle firme de gestion d'actifs qui regroupe des solutions d'investissement performantes, diversifiées et éprouvées depuis plus de 10 ans pour gérer le patrimoine de la famille Somers. Ces stratégies, qui combinent des placements boursiers et privés, sont désormais réunies au sein d'une firme dédiée afin de continuer à les offrir à des familles et à des investisseurs institutionnels.

« Notre ambition est de faire de Gestion Walter Capital une entreprise de référence, reconnue pour sa rigueur, sa transparence et sa capacité à créer de la valeur sur le long terme, déclare Isabelle Somers, présidente du conseil de Gestion Walter Capital. Aujourd'hui, nous annonçons que nous rassemblons toute cette expertise acquise au cours de la dernière décennie pour la partager avec nos clients à travers le Canada et mondialement. »

Walter compte sur une solide équipe de passionnés de l'investissement, formée d'experts chevronnés qui allient l'entrepreneuriat et la finance. Dotés d'une vision à long terme et d'une connaissance approfondie de leurs investissements, ils s'appuient sur des processus d'analyse robustes et rigoureux. Le holding familial continuera d'être un client important de Walter, témoignant de la confiance accordée à cette équipe de classe mondiale.

« Nous avons déjà plus de 50 clients qui investissent avec nous, car nos équipes investissent aussi elles-mêmes dans les solutions qu'elles gèrent, ce qui garantit un alignement d'intérêt authentique avec nos investisseurs, explique René Fournier, directeur général et chef des investissements de Gestion Walter Capital. De plus, nous offrons à nos clients un accès à notre écosystème, qui inclut nos équipes, nos partenaires, nos sociétés en portefeuille et notre réseau international, que nous continuerons de développer pour enrichir cet avantage exclusif pour nos clients. »

Isabelle Somers, qui incarne la nouvelle génération au sein de l'entreprise, assumera la présidence du conseil de Walter. Elle est également directrice générale de Walter Ventures, une firme de capital de risque qui s'ajoutera prochainement aux solutions d'investissement proposées par Walter.

À propos de Gestion Walter Capital

Gestion Walter Capital est une firme de gestion d'actifs offrant des stratégies d'investissement performantes et diversifiées, à travers des placements boursiers (Investissements publics Walter) et des placements privés (Partenaires Walter Capital - un portefeuille de PME canadiennes en croissance - et Gestion d'actifs mondiales Walter - un fonds international dédié aux firmes de gestion d'actifs). Fondée sur des valeurs entrepreneuriales et familiales, Walter favorise un alignement d'intérêt en investissant aux côtés de ses clients pour bâtir le succès à long terme. www.gestionwaltercapital.ca

SOURCE Gestion Walter Capital

Pour information : Amélie Plante, DDMG Communications, [email protected], 514-975-9425