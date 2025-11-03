Gestion Topaze, de Montréal, est inscrite au RENA

QUÉBEC, le 3 nov. 2025 /CNW/ - L'Autorité des marchés publics (AMP) a inscrit l'entreprise Gestion Topaze, de Montréal, au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) pour une période de cinq ans.

L'AMP a rendu sa décision le 25 septembre dernier à l'égard de cette entreprise - qui offre notamment des services de location et de mise à disposition de signaleurs, de surveillants de chantier et de gardiens de sécurité - pour les motifs suivants :

L'administratrice et dirigeante de Gestion Topaze, Sylvie Racine, a été reconnue coupable, au cours des cinq dernières années, d'une infraction figurant à l'annexe 1 de la Loi sur les contrats des organismes publics , soit l'infraction prévue à l'article 84 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d' œuvre dans l'industrie de la construction .

, soit l'infraction prévue à l'article 84 de la . Gestion Topaze a omis de s'acquitter de ses obligations légales en matière fiscale.

L'entreprise n'a pas transmis, dans le délai prescrit, les documents ou les renseignements exigés par l'AMP dans une demande datée du 27 août 2024, contrevenant ainsi à la Loi sur les contrats des organismes publics.

L'inscription de Gestion Topaze au RENA fait en sorte que pour les cinq prochaines années, l'entreprise ne pourra présenter de soumission pour la conclusion d'un contrat public ni conclure un contrat ou un sous-contrat public, quelle qu'en soit la valeur.

À propos de l'Autorité des marchés publics

L'AMP est une instance neutre et indépendante qui a pour mission de surveiller les marchés publics. Elle veille à ce que les organismes publics et municipaux respectent les règles encadrant l'octroi et l'exécution des contrats publics, et s'assure que les entreprises qui obtiennent ces contrats satisfont aux exigences élevées d'intégrité auxquelles le public est en droit de s'attendre. Objectif : la saine gestion des fonds publics.

Karine Primard, Direction des affaires publiques et des communications, Autorité des marchés publics, 581-309-8860