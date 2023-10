MONTRÉAL, le 18 oct. 2023 /CNW/ - Gestion Pembroke, une société de placement et de gestion de patrimoine de premier plan qui, depuis 1968, fait croître le patrimoine de ses clients, a tenu hier le premier gala du Temple de la renommée Pembroke, à Montréal.

Pembroke célèbre son 55e anniversaire en intronisant Alain Bouchard, de Couche-Tard, dans son temple de la renommée. Tweet this Nicolas Chevalier, associé et gestionnaire de portefeuille chez Gestion Pembroke, et Alain Bouchard, de Couche-Tard, premier membre du Temple de la renommée Pembroke. Ce temple a été mis sur pied pour reconnaître les créateurs de richesse qui ont contribué de manière significative à l’héritage de Pembroke en matière d’investissement. (Groupe CNW/Pembroke Management, LTD)

Cet événement célébrait le 55e anniversaire de la société et son engagement indéfectible à investir dans des entreprises de croissance de grande qualité. Le Temple de la renommée de Pembroke a été mis sur pied pour honorer et reconnaître les créateurs de richesse qui ont contribué de manière significative à l'héritage de Pembroke en matière d'investissement.

Le fait saillant de la soirée a été l'intronisation de M. Alain Bouchard, fondateur et président exécutif du conseil d'administration d'Alimentation Couche-Tard, à titre de premier lauréat. Sous son leadership, Couche-Tard est passé d'un seul magasin au Québec à un géant mondial des dépanneurs qui compte environ 14 400 magasins. Les réalisations exceptionnelles de M. Bouchard et sa contribution à l'économie canadienne sont en parfaite adéquation avec la philosophie de Pembroke.

Ian Aitken, associé directeur de Pembroke, a commenté l'événement en ces termes : « Nous félicitons M. Bouchard pour l'immense succès d'Alimentation Couche-Tard et pour son intronisation au Temple de la renommée de Pembroke. Son entreprise représente à bien des égards le type d'organisation dans lequel nous cherchons à investir. Nous le remercions pour son leadership entrepreneurial et la richesse qu'il a créée pour nos clients et tous les actionnaires. »

Ajoutant à ces sentiments, Nicolas Chevalier, associé et gestionnaire de portefeuille chez Pembroke, a déclaré : « L'intronisation de M. Bouchard nous incite à continuer à rechercher des entreprises qui stimulent la croissance économique et offrent des rendements prometteurs à nos clients. »

À propos

Fondé en 1968, Gestion Pembroke offre aux familles, aux fondations et aux institutions des solutions d'investissement et de gestion de patrimoine. Pembroke valorise la concordance avec les intérêts des investisseurs, la responsabilité et, surtout, l'intégrité. Pembroke appartient à ses employés et se compose de deux entités, Gestion Pembroke et sa filiale, Gestion privée de placement Pembroke.

SOURCE Pembroke Management, LTD

Renseignements: Mathieu Foucher, 514-448-5221, [email protected]