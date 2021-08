TORONTO, le 12 août 2021 /CNW/ - Gestion mondiale d'actifs Scotia annonce aujourd'hui des changements proposés à certains Fonds Scotia en vue de simplifier sa gamme, de réaliser des gains d'efficacité et d'offrir des économies supplémentaires à ses clients. Chaque Fonds Scotia visé fera l'objet d'une assemblée extraordinaire, qui se tiendra de façon virtuelle autour du 28 octobre 2021 et au cours de laquelle on demandera aux détenteurs de parts d'examiner certains des changements proposés, énumérés ci-dessous, et d'exercer leur droit de vote.

Sous réserve de l'approbation des porteurs de parts à l'assemblée extraordinaire et de la réception de toutes les autorisations réglementaires requises, les changements ci-après devraient entrer en vigueur aux alentours du 8 novembre 2021.

Fusion envisagée - On propose de fusionner (la « fusion ») le Fonds Scotia CanAm indiciel (le « fonds dissous ») et le Fonds Scotia indiciel d'actions américaines (le « fonds maintenu »). Dans le cadre de la mise en œuvre de la fusion, si elle est approuvée, les frais d'administration fixes du fonds maintenu (séries A, F et D) passeront de 0,17 à 0,16 %.



Le comité d'examen indépendant a passé en revue la fusion proposée et a formulé une recommandation favorable après avoir déterminé que cette fusion, si elle est mise en œuvre, produira un résultat juste et raisonnable pour chacun des fonds.



Si la fusion est approuvée, les parts du fonds dissous seront échangées contre des parts du fonds maintenu à la clôture, ayant une valeur liquidative égale à celle du fonds dissous. Après cet échange, les porteurs de parts du fonds dissous seront des porteurs de parts du fonds maintenu.



Changements proposés aux objectifs de placement - On propose de modifier l'objectif de placement du Fonds Scotia indiciel Nasdaq et du Fonds Scotia indiciel international pour permettre aux fonds de suivre le rendement de leur indice de référence respectif au moyen de placements directs, soit par reproduction intégrale de l'indice, soit par optimisation, plutôt qu'au moyen de contrats à terme liés à l'indice.



Dans le cadre de la modification des objectifs de placement, si elle est approuvée, les frais d'administration fixes du Fonds Scotia indiciel Nasdaq passeront de 0,23 à 0,22 % et ceux du Fonds Scotia indiciel international (séries A, F et D), de 0,32 à 0,24 %. De plus, on prévoit que l'indice de référence actuel du Fonds Scotia indiciel international sera remplacé par l'indice Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD.



Chaque fusion et chaque changement d'objectif de placement sera assujetti à l'approbation par les porteurs de parts des fonds touchés lors d'assemblées extraordinaires virtuelles qui se tiendront autour du 28 octobre 2021. Gestion mondiale d'actifs Scotia a déterminé que la fermeture des bureaux, le 9 septembre 2021, sera la date de clôture des registres servant à déterminer quels porteurs de parts recevront un avis de convocation et un droit de vote aux assemblées extraordinaires.

Un document de notification et d'accès expliquant la marche à suivre pour accéder à la circulaire d'information de la direction, qui comprend une description complète des propositions, sera envoyé par la poste aux alentours du 27 septembre 2021 aux détenteurs de parts inscrits à la date de clôture des registres. Après cette date, ils pourront également consulter la circulaire à www.sedar.com.

Fonds Scotia des bons du Trésor

Les deux fonds suivants seront dissous vers le 3 décembre 2021 :

Fonds Scotia des bons du Trésor (série A)

Fonds Scotia privilégié des bons du Trésor (série A)

À compter de la fermeture des bureaux, le 26 août 2021, le Fonds Scotia des bons du Trésor n'acceptera plus les souscriptions, nouvelles ou additionnelles, y compris par l'entremise de prélèvements automatiques. Les parts du Fonds Scotia privilégié des bons du Trésor ne sont déjà plus en vente.

Dans le cas des deux fonds, les porteurs pourront demander le rachat ou la substitution de leurs parts à tout moment jusqu'à la date de la dissolution. À cette date, les parts restantes feront l'objet d'un rachat au comptant. Les porteurs de parts concernés recevront un avis par la poste d'ici la fin de septembre.

Les porteurs de parts sont invités à communiquer avec leur professionnel des placements pour discuter de cette dissolution et des options de placement qui s'offrent à eux. Ils peuvent également demander le rachat ou la substitution de leurs parts des fonds contre un règlement au plus tard à la fermeture des bureaux à la date de la dissolution, conformément aux dispositions du prospectus simplifié des fonds.

Pour en savoir plus sur les Fonds Scotia, visitez fondsscotia.com.

Les placements dans les fonds peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les placements ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

