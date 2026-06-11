Gestion mondiale d'actifs Scotia procède à un changement de sous-conseillers

TORONTO, le 11 juin 2026 /CNW/ - Gestion mondiale d'actifs Scotia a annoncé aujourd'hui la nomination de Putnam Investment Management LLC comme sous-conseiller du Fonds Patrimoine Scotia américain de croissance à grande capitalisation, et celle de Cohen & Steers Inc. comme sous-conseiller du Fonds Patrimoine Scotia de titres immobiliers mondiaux. Ces nominations prendront effet vers le 25 juin 2026.

À noter que les objectifs de placement des fonds resteront les mêmes.

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Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les parts de fonds communs ne sont pas garanties. Leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

À propos de Gestion mondiale d'actifs Scotia

Gestion mondiale d'actifs ScotiaMD est un nom commercial utilisé par Gestion d'actifs 1832 S.E.C., société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. Elle offre des produits et services de gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des FNB, des fonds communs de placement alternatifs liquides, des fonds d'actifs privés et des solutions de placement sur mesure pour le compte d'institutions ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le www.scotiagam.com/fr/accueil.html.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance rentable et durable. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clientes et clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. La Banque Scotia se classe parmi les banques les plus importantes de l'Amérique du Nord au chapitre des actifs, avec environ 1 500 milliards de dollars canadiens d'actifs au 30 avril 2026. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

SOURCE Scotiabank

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