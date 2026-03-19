Gestion mondiale d'actifs Scotia annonce les distributions en espèces de mars 2026 pour les FNB Scotia English
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19 mars, 2026, 09:00 ET
TORONTO, le 19 mars 2026 /CNW/ - Gestion mondiale d'actifs Scotia annonce aujourd'hui les distributions mensuelles ou trimestrielles en espèces de mars 2026 pour les FNB Scotia inscrits à la cote de la bourse Cboe Canada. Les porteurs de parts inscrits le 26 mars 2026 recevront le 2 avril 2026 les distributions en espèces suivantes :
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FNB Scotia
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Symbole
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Distribution en
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Fréquence des
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FNB indiciel d'obligations canadiennes Scotia
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SITB
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0,050
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Mensuelle
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FNB indiciel d'actions canadiennes à grande capitalisation Scotia
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SITC
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0,242
|
Trimestrielle
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FNB indiciel d'actions des marchés émergents Scotia
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SITE
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0,069
|
Trimestrielle
|
FNB indiciel d'actions internationales Scotia
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SITI
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0,060
|
Trimestrielle
|
FNB indiciel d'obligations canadiennes à investissement responsable Scotia
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SRIB
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0,052
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Mensuelle
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FNB indiciel d'actions canadiennes à investissement responsable Scotia
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SRIC
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0,103
|
Trimestrielle
|
FNB indiciel d'actions internationales à investissement responsable Scotia
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SRII
|
0,027
|
Trimestrielle
|
FNB indiciel d'actions américaines à investissement responsable Scotia
|
SRIU
|
0,063
|
Trimestrielle
|
FNB indiciel d'actions américaines Scotia
|
SITU
|
0,093
|
Trimestrielle
Pour en savoir plus sur les FNB Scotia, visitez la page sur les fonds négociés en bourse Scotia.
Les placements dans les fonds communs et les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les parts de fonds communs et de FNB ne sont pas garanties. Leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
À propos de Gestion mondiale d'actifs Scotia
Gestion mondiale d'actifs ScotiaMD est un nom commercial utilisé par Gestion d'actifs 1832 S.E.C., société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. Elle offre des produits et services de gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des FNB, des fonds communs de placement non traditionnels liquides, des fonds d'actifs privés et des solutions de placement sur mesure pour le compte d'institutions et de particuliers, ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le www.scotiagam.com/fr/accueil.html.
À propos de la Banque Scotia
La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance rentable et durable. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clientes et clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. La Banque Scotia se classe parmi les banques les plus importantes de l'Amérique du Nord au chapitre des actifs, avec environ 1 500 milliards de dollars canadiens d'actifs au 31 janvier 2026. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.
SOURCE Scotiabank
PERSONNE-RESSOURCE: Médias : Alex Mathias, Communications, Gestion de patrimoine mondiale, Banque Scotia, Courriel : [email protected], Téléphone : 647-537-8036
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