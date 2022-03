TORONTO, le 21 mars 2022 /CNW/ - Gestion mondiale d'actifs Scotia annonce aujourd'hui la distribution mensuelle ou trimestrielle en espèces de mars 2022 des FNB Scotia, qui sont inscrits à la cote de la Bourse NEO. Les porteurs de parts inscrits le 28 mars 2022 recevront le 4 avril 2022 les distributions en espèces suivantes :

FNB Scotia Symbole

boursier Distributions

en espèces

par part ($) Fréquence des

distributions FNB indiciel d'obligations canadiennes Scotia SITB 0,039 Mensuelle FNB indiciel d'actions canadiennes à grande capitalisation Scotia SITC 0,165 Trimestrielle FNB indiciel d'actions internationales Scotia SITI 0,041 Trimestrielle FNB indiciel d'obligations canadiennes à investissement responsable Scotia SRIB 0,041 Mensuelle FNB indiciel d'actions canadiennes à investissement responsable Scotia SRIC 0,032 Trimestrielle FNB indiciel d'actions internationales à investissement responsable Scotia SRII 0,048 Trimestrielle FNB indiciel d'actions américaines à investissement responsable Scotia SRIU 0,007 Trimestrielle FNB indiciel d'actions américaines Scotia SITU 0,065 Trimestrielle

Pour en savoir plus sur les FNB Scotia, cliquez ici.

Les placements dans les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les titres détenus par les FNB peuvent changer en tout temps, sans préavis. Les placements dans les FNB ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

