TORONTO, le 28 nov. 2024 /CNW/ - Gestion mondiale d'actifs Scotia annonce aujourd'hui la réduction des frais d'administration fixes (FAF) de plusieurs Fonds Scotia. Ces réductions entreront en vigueur vers le 6 décembre 2024. Aucun changement ne sera apporté aux objectifs de placement des fonds à la suite des réductions de frais.

Les fonds dont les FAF ont été ajustés sont les suivants :

Fonds Séries Nouveaux

FAF FAF actuels Fonds Scotia d'actions canadiennes à faible capitalisation A et F 0,25 % 0,26 % Fonds Scotia d'obligations mondiales A et F 0,15 % 0,30 % Catégorie Scotia de dividendes mondiaux A et F 0,25 % 0,30 % Fonds Scotia d'actions mondiales A et F 0,25 % 0,35 % Fonds Scotia d'actions mondiales faible en carbone A et F 0,25 % 0,35 % Fonds Scotia de potentiel américain A et F 0,25 % 0,35 %

Distributions réinvesties estimatives de fin d'année des FNB Scotia

Gestion mondiale d'actifs Scotia annonce aussi les distributions réinvesties estimatives de fin d'année des FNB Scotia, qui sont inscrits à la cote de la Cboe Canada, pour l'année d'imposition 2024.

Ces montants sont généralement réinvestis dans des parts supplémentaires des FNB Scotia respectifs à la fin de l'année. Ils ne tiennent pas compte des distributions en espèces estimatives mensuelles ou trimestrielles du reste de l'année. Les parts supplémentaires seront immédiatement regroupées pour qu'il y ait le même nombre de parts en circulation avant et après le versement.

Ces montants ne sont que des estimations établies à partir de renseignements prospectifs en date du 31 octobre 2024; les distributions réelles pourraient différer sensiblement de ces estimations. Nous prévoyons annoncer les montants révisés des distributions réinvesties de fin d'année (ainsi que les montants des distributions en espèces mensuels ou trimestriels, le cas échéant) vers le 19 décembre 2024. Les distributions de fin d'année 2024 seront versées le 7 janvier 2025 aux porteurs de parts inscrits le 30 décembre 2024.

Les montants imposables réels des distributions réinvesties et des distributions en espèces de 2024, y compris leurs caractéristiques fiscales, seront communiqués aux Services de dépôt et de compensation CDS inc. au début de 2025. Les porteurs de parts peuvent s'adresser à leur courtier pour obtenir ces renseignements.

Voici les distributions réinvesties estimatives de fin d'année :

FNB Scotia Symbole

boursier Distributions

réinvesties

estimatives

par part ($) FNB indiciel d'obligations canadiennes Scotia SITB 0,00000 FNB indiciel d'actions canadiennes à grande capitalisation Scotia SITC 0,00000 FNB indiciel d'actions des marchés émergents Scotia SITE 0,00000 FNB indiciel d'actions internationales Scotia SITI 0,00000 FNB indiciel d'obligations canadiennes à investissement responsable Scotia SRIB 0,00000 FNB indiciel d'actions canadiennes à investissement responsable Scotia SRIC 0,21464 FNB indiciel d'actions internationales à investissement responsable Scotia SRII 0,30921 FNB indiciel d'actions américaines à investissement responsable Scotia SRIU 0,97295 FNB indiciel d'actions américaines Scotia SITU 0,00000

Énoncés prospectifs

Le présent avis renferme des énoncés prospectifs au sujet des distributions réinvesties de fin d'année des FNB Scotia. En raison de leur nature, ces énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes pouvant faire en sorte que les distributions réelles diffèrent sensiblement des estimations figurant dans le présent document. Les facteurs susceptibles d'entraîner une différence entre les distributions réelles et estimatives d'ici la fin de l'année d'imposition des FNB Scotia comprennent, sans s'y limiter, les transactions réalisées dans les FNB Scotia ainsi que les activités de souscription et de rachat.

Pour en savoir plus sur ces FNB et les autres fonds Scotia, visitez le site Web de Fonds Scotia .

Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les parts de fonds communs ne sont ni garanties ni assurées par la Société d'assurance-dépôts du Canada, ni par tout autre organisme public d'assurance-dépôts. Leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

Les parts de série A sont offertes à tous les investisseurs, tandis que celles de série F ne sont généralement offertes qu'aux investisseurs qui participent à un programme de rémunération à honoraires ou de comptes intégrés admissible auprès de leur courtier inscrit. Les écarts de rendement entre les séries sont principalement attribuables aux différences dans les frais de gestion et d'administration fixes. Les rendements des parts de la série F peuvent sembler plus élevés que ceux de la série A, car les frais de gestion ne comprennent pas la commission de suivi.

À propos de Gestion mondiale d'actifs Scotia

Gestion mondiale d'actifs ScotiaMD est un nom commercial utilisé par Gestion d'actifs 1832 S.E.C., société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. Elle offre des produits et services de gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des FNB, des fonds communs de placement non traditionnels liquides, des fonds d'actifs privés et des solutions de placement sur mesure pour le compte d'institutions ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le www.scotiagam.com/fr/accueil.html.

SOURCE Scotiabank

Médias : Alexandra Mathias, Communications, Gestion mondiale d'actifs Scotia, [email protected], 647-537-8036