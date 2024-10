OTTAWA, ON, le 22 oct. 2024 /CNW/ - Gestion financière MD inc. (MD), la Banque Scotia et la Société cardiovasculaire du Canada (SCC) annoncent aujourd'hui la conclusion d'une entente pluriannuelle visant à appuyer la stratégie de la SCC pour l'avancement de la recherche, de l'éducation et des soins cardiovasculaires.

L'entente a comme objectif de faciliter l'accès des professionnels de la médecine cardiovasculaire à des formations complémentaires, d'améliorer leurs perspectives de recherche et de favoriser l'établissement de relations qui les aideront à bien soigner leurs patients. MD et la Banque Scotia soutiendront aussi le Congrès canadien sur la santé cardiovasculaire de la SCC, un événement annuel qui aura lieu cette année du 24 au 27 octobre 2024. Ce forum met en vedette les meilleurs travaux de recherche dans le domaine et fait la promotion de l'apprentissage parmi les principaux fournisseurs de soins cardiovasculaires au Canada.

« Notre collaboration avec la Société cardiovasculaire du Canada est une merveilleuse occasion de renforcer le perfectionnement personnel et professionnel des spécialistes cardiovasculaires et d'entreprendre, de développer et d'étendre la portée d'importantes recherches et formations d'un bout à l'autre du pays », explique Pam Allen, cheffe de la direction de MD. « C'est un honneur pour MD et la Banque Scotia d'appuyer les professionnels de la médecine cardiovasculaire dans leur précieux travail. »

« Nous sommes heureux de l'intérêt que MD porte à la mission de la SCC, soit promouvoir la santé cardiaque de toute la population, ainsi que de sa contribution de taille à nos efforts de sensibilisation, à notre poursuite d'excellence, à nos travaux et à la formation continue », ajoute Carolyn Pullen, cheffe de la direction de la Société cardiovasculaire du Canada. « Ce nouveau partenariat est une valeur ajoutée attrayante pour nos plus de 2 500 membres, qui pourront désormais profiter des services financiers personnalisés de MD. »

L'entente fait de MD et de la Banque Scotia les partenaires exclusifs de services financiers de la SCC. Elle permettra aux membres d'accéder à des services bancaires et de gestion de patrimoine complets et adaptés aux besoins des médecins en exercice et en devenir, ainsi qu'à ceux de leur famille, selon l'étape de leur vie.

Par l'entremise de leurs quelque 40 partenariats avec des organisations médicales , MD et la Banque Scotia se sont engagées à fournir une aide financière et des ressources éducatives aux étudiants en médecine, aux médecins résidants et aux médecins en exercice du Canada ainsi qu'à leur famille. Ensemble, MD et la Banque Scotia ont des valeurs qui contribuent à la création d'un système de santé plus durable.

À propos de l'entente d'affinité

L'Association médicale canadienne, Gestion financière MD inc. et la Banque Scotia sont fières d'appuyer cette initiative, l'une de plusieurs à bénéficier de leur engagement à investir 115 millions de dollars pour soutenir la profession médicale et promouvoir la santé au Canada.





À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de ses clients, de générer une croissance rentable et durable, en plus de maximiser le rendement total pour ses actionnaires. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils ainsi qu'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine, ainsi que des services liés aux marchés financiers. Les actifs de la Banque Scotia s'élèvent à environ 1 400 milliards de dollars canadiens (en date du 31 juillet 2024), et ses actions sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, rendez-vous à www.banquescotia.com et suivez son fil @Scotiabank sur X.

À propos de Gestion financière MD inc.

Forte de plus de 55 ans d'expérience au service des médecins, Gestion financière MD inc. (MD) a pour but d'offrir la tranquillité d'esprit financière aux médecins du Canada et aux membres de leur famille pour qu'ils puissent profiter de ce qui compte vraiment pour eux et réaliser leurs objectifs personnels et professionnels. MD comptait plus de 58 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 31 juillet 2024. Gestion MD limitée, la plus ancienne société du groupe MD, a été fondée en 1969. Gestion financière MD inc. est propriétaire à part entière de Gestion MD limitée. Pour obtenir une liste détaillée du groupe de sociétés MD, rendez-vous à md.ca.

À propos de la Société cardiovasculaire du Canada

La SCC est le porte-parole de confiance des professionnels de la santé cardiovasculaire. Représentant plus de 2 5000 spécialistes et membres clés des soins cardiovasculaires, elle a comme mission de faire avancer la recherche, l'éducation et les soins. Des intervenants, des décideurs et des groupes de professionnels se tournent vers la CCS pour tout savoir des récents développements et des questions émergentes dans le domaine des soins cardiovasculaire au Canada. Pour en apprendre davantage, rendez-vous au https://ccs.ca/.

