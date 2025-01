Gestion des matières résiduelles - Entrée en vigueur du système modernisé de collecte sélective

QUÉBEC, le 2 janv. 2025 /CNW/ - L'année 2025 débute avec l'entrée en vigueur du système modernisé de collecte sélective. En effet, la collecte sélective est désormais confiée aux producteurs qui commercialisent, mettent en marché ou distribuent au Québec des contenants, des emballages ou des imprimés, selon le principe de responsabilité élargie des producteurs (REP). Le déploiement de ce système modernisé signifie notamment que les directives sur les matières acceptées dans le bac de récupération et sur le tri de celles-ci sont désormais uniformes sur l'ensemble du territoire.

Dès maintenant, tous les contenants non consignés, emballages et imprimés de courte durée de vie peuvent être déposés dans le bac de récupération. Par exemple, il n'est plus nécessaire de vérifier le numéro figurant sur le symbole de recyclage ou même sa présence sur le produit.

« La collecte sélective qui entre en vigueur cette année est une avancée majeure de la gestion des matières résiduelles au Québec. En transférant la responsabilité aux producteurs, cette réforme renforce leur rôle dans la transition vers une économie circulaire. Cette nouvelle approche permettra notamment d'accroître les quantités de matières récupérées, recyclées et autrement valorisées tout en offrant aux Québécois une collecte plus efficace. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Chez Éco Entreprises Québec, notre ambition - et notre fierté - est d'amener la population à récupérer plus et mieux en donnant une seconde vie aux matières recyclables. Alors que 2025 sera une année de transition, la collaboration de tous nos partenaires, y compris les citoyens, sera essentielle pour entrer dans cette ère de modernisation. D'emblée, dès le 1er janvier, le geste de tri sera simplifié partout au Québec pour que tous ensemble nous déposions dans nos bacs de récupération nos contenants, emballages et imprimés avec confiance et au bénéfice de l'économie circulaire. »

Maryse Vermette, présidente-directrice générale, Éco Entreprises Québec

« RECYC-QUÉBEC est fière d'avoir contribué à la modernisation de la gestion des matières recyclables au Québec. Nous allons continuer à collaborer avec Éco Entreprises Québec pour encourager l'innovation et la recherche de solutions circulaires afin de valoriser nos ressources. Nous maintiendrons également nos interventions auprès de la population pour qu'elle conserve le geste du recyclage dans ses habitudes. »

Emmanuelle Géhin, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC

Le règlement encadrant la collecte sélective modernisée, élaboré selon une approche de REP, transfère aux producteurs et à Éco Entreprises Québec la responsabilité, jusqu'à maintenant assumée par les organismes municipaux, de collecter, de transporter, de trier, de conditionner et de recycler ou de valoriser autrement leurs produits en fin de vie utile.

Les services de proximité (collecte, transport et services aux citoyens) sont encadrés par Éco Entreprises Québec, qui en assume tous les coûts − pour la quasi-totalité, en partenariat avec les organismes municipaux.

Afin d'échelonner la transition de certains contrats municipaux vers le nouveau système, certains organismes municipaux ont jusqu'au 31 décembre 2025 pour finaliser leurs processus d'appel d'offres et d'octroi de contrats de collecte et de transport des contenants, emballages et imprimés.

La collecte sélective modernisée doit assurer la desserte de l'ensemble du secteur résidentiel, dont le multilogement ainsi que les industries, commerces et institutions du Québec générant de faibles quantités de matières résiduelles.

L'assujettissement des contenants de boisson en verre et multicouche visés par le système modernisé de consigne a été reporté à 2027. D'ici là, ces contenants continueront d'être acceptés dans le bac de recyclage.

