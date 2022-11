Le nouveau Fonds alternatif de gestion du risque TD offre aux investisseurs une solution de placement complète et multiactifs qui comprend une diversification améliorée pour les aider à gérer leur rendement dans diverses conditions de marché.

TORONTO, le 1er nov. 2022 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) a annoncé aujourd'hui le lancement du Fonds alternatif de gestion du risque TD (le « Fonds »), une nouvelle solution de fonds de fonds à stratégies multiples qui offre aux investisseurs une exposition aux placements alternatifs.

« Le rendement des marchés au cours de la deuxième décennie du 21e siècle a forcé de nombreux investisseurs à sortir de leur zone de confort. Comme en témoigne la récente volatilité des marchés, le monde des placements est en constante évolution et devient de plus en plus difficile à gérer pour les investisseurs. C'est pourquoi nous sommes fiers de lancer le Fonds alternatif de gestion du risque TD, qui offre aux investisseurs l'occasion d'améliorer leur portefeuille traditionnel grâce à une exposition à des stratégies de placements traditionnels et alternatifs », a déclaré Michael Craig, directeur général et chef, Répartition des actifs et Produits dérivés, GPTD.

Le Fonds alternatif de gestion du risque TD cherche à réaliser un revenu modéré et à procurer un certain potentiel de croissance du capital, tout en offrant le niveau de volatilité moins élevé qui est habituellement associé aux placements à revenu fixe.

« Sans restriction de style, de région ou de catégorie d'actif, le Fonds vise à proposer un niveau élevé de souplesse tactique grâce à une approche de répartition des actifs fondée sur le risque », a ajouté M. Craig. « Le Fonds peut constituer un excellent complément aux portefeuilles équilibrés, car il a été créé en tenant compte des investisseurs et selon une approche avant-gardiste en matière de croissance des placements, de diversification, de protection contre les baisses, de gestion du risque et de réduction de la volatilité au sein des portefeuilles de placement. »

Les investisseurs du Fonds auront accès à ce qui suit :

Stratégies de placements alternatifs : Les placements alternatifs liquides peuvent constituer une occasion intéressante pour les investisseurs particuliers, car ils offrent une exposition aux stratégies et aux catégories d'actif généralement utilisées par les fonds de couverture et traditionnellement réservées aux investisseurs institutionnels.

Protection contre les baisses et possibilité de rendements accrus : Composé d'actions, de titres à revenu fixe et de placements alternatifs, le Fonds tire parti de placements traditionnels et alternatifs et peut offrir des taux stables, une diversification de portefeuille et une protection contre la volatilité, en plus d'un potentiel d'amélioration des rendements ajustés au risque.

Expertise en répartition des actifs : Tirez parti de la gestion active et de la longue feuille de route de GPTD en matière de solutions de fonds de fonds et de stratégies de placements alternatifs.

Le Fonds s'appuie sur le potentiel de diversification, les taux opportunistes et la protection contre les baisses grâce à une importante pondération du nouveau Fonds alternatif de réduction du risque TD de GPTD, ainsi qu'à des capacités accrues au moyen d'autres placements sous-jacents dans les titres à revenu fixe, les stratégies de rendement absolu, les fonds de gestion tactique, les actifs réels et les liquidités.

Pour obtenir plus de renseignements sur le Fonds alternatif de gestion du risque TD, ou pour consulter le prospectus simplifié ou l'aperçu du Fonds, rendez-vous sur le site www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Avant d'investir, veuillez lire l'aperçu du fonds et le prospectus, car ils contiennent des renseignements détaillés sur les placements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis ni assurés; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les stratégies et les titres en portefeuille des fonds communs de placement peuvent varier.

Le Fonds alternatif de gestion du risque TD et le Fonds alternatif de réduction du risque TD (collectivement, les « Fonds ») sont des fonds communs de placement alternatifs. Ils peuvent investir dans des catégories d'actif ou avoir recours à des stratégies de placement qui ne sont pas permises pour les fonds communs de placement traditionnels. Les stratégies particulières qui distinguent ces Fonds des fonds communs de placement traditionnels peuvent comprendre l'utilisation accrue de produits dérivés à des fins de couverture et à d'autres fins, la capacité accrue de vendre des titres à découvert et la capacité d'emprunter des liquidités à des fins d'investissement. Si elles sont mises en œuvre, ces stratégies seront utilisées conformément aux objectifs et aux stratégies des Fonds et, dans certaines conditions de marché, elles pourraient accélérer le rythme de la baisse de valeur des Fonds.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD Inc. (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Les entités de gestion de placements de la TD gèrent un actif de 398 milliards de dollars. Statistiques globales gérées au 30 juin 2022 par GPTD et Epoch Investment Partners, Inc. GPTD exerce ses activités au Canada et Epoch Investment Partners, Inc., aux États-Unis. Ces deux entités sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

