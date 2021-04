Le nouveau FNB permet aux Canadiens d'investir dans des sociétés de soins de santé à l'avant-garde de l'innovation en soins de santé

TORONTO, le 14 avril 2021 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) a annoncé aujourd'hui le lancement du FNB indiciel de chefs de file mondiaux des soins de santé TD (symbole : « TDOC »), une nouvelle solution à faible coût qui offre aux investisseurs une exposition mondiale au secteur des soins de santé en pleine croissance.

« Avec ce que la pandémie de COVID-19 nous fait vivre, le secteur mondial des soins de santé n'a jamais été aussi important, a déclaré Rob Vanderhooft, chef des placements, GPTD et premier vice-président, Groupe Banque TD. C'est pourquoi nous sommes fiers de lancer le FNB indiciel de chefs de file mondiaux des soins de santé TD, qui permet aux porteurs de parts d'investir dans des sociétés qui sont à l'avant-garde de l'innovation en soins de santé. Le secteur est déjà l'un des plus importants de l'indice S&P 500 et continue de croître à l'échelle mondiale. Compte tenu des changements démographiques et de l'impact mondial des crises sanitaires, des investissements importants dans les soins, l'équipement et les services de santé sont nécessaires pour aider à répondre aux besoins découlant de ces changements. Ce nouveau FNB offre un moyen pratique à faible coût de participer à cette croissance, tout en investissant dans des sociétés qui se consacrent à soutenir les progrès dans le secteur des soins de santé et notre bien-être collectif à long terme. »

Le FNB indiciel de chefs de file mondiaux des soins de santé TD cherche à reproduire la performance d'un indice des marchés boursiers mondiaux qui mesure le rendement d'émetteurs mondiaux du secteur des soins de santé. À l'heure actuelle, le FNB indiciel de chefs de file mondiaux des soins de santé TD vise à reproduire l'indice Solactive Global Healthcare Leaders (rendement global net, $ CA), qui reflète le rendement des titres d'émetteurs mondiaux à grande et à moyenne capitalisation de ce secteur.

Caractéristiques de ce FNB TD

Exposition mondiale : Le FNB indiciel de chefs de file mondiaux des soins de santé TD investit dans des sociétés de nombreux pays qui sont à l'avant-garde des innovations en soins de santé, ainsi que dans des sociétés technologiques, pharmaceutiques, d'équipement de soins de santé et d'outils liés aux sciences de la vie, et des fournisseurs de services.

: Le FNB indiciel de chefs de file mondiaux des soins de santé TD investit dans des sociétés de nombreux pays qui sont à l'avant-garde des innovations en soins de santé, ainsi que dans des sociétés technologiques, pharmaceutiques, d'équipement de soins de santé et d'outils liés aux sciences de la vie, et des fournisseurs de services. Portefeuille diversifié : Un plafond de 2 % sur les titres individuels améliore la diversification par rapport aux indices ou aux portefeuilles qui surpondèrent les sociétés pharmaceutiques à mégacapitalisation.

: Un plafond de 2 % sur les titres individuels améliore la diversification par rapport aux indices ou aux portefeuilles qui surpondèrent les sociétés pharmaceutiques à mégacapitalisation. Faible coût : Les frais de gestion concurrentiels de 0,35 % offrent une option à faible coût pour obtenir une exposition mondiale au secteur attrayant et en croissance des soins de santé

Pour obtenir plus de renseignements sur le FNB indiciel de chefs de file mondiaux des soins de santé TD, ou pour consulter le prospectus ou l'aperçu du FNB, rendez-vous au https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/. Vous trouverez également des renseignements sur la gamme complète de FNB TD dans le Centre de ressources sur les FNB.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD Inc. (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. Exerçant ses activités par l'entremise de Gestion de Placements TD Inc. au Canada et de TDAM USA Inc. aux États-Unis, GPTD offre une nouvelle perspective pour répondre aux plus grands défis des investisseurs. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Au 31 décembre 2020, les entités de gestion de placements de la TD géraient un actif de 407 milliards de dollars. Ces entités sont Gestion de Placements TD Inc., TDAM USA Inc. et Epoch Investment Partners, Inc. (Epoch). Toutes les entités sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

Renseignements: Derek Kirk, Groupe Banque TD, [email protected]