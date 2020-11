TORONTO, le 26 nov. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) a annoncé qu'elle était l'un des investisseurs institutionnels signataires originaux de la déclaration des investisseurs canadiens sur la diversité et l'inclusion de l'Association pour l'investissement responsable (AIR).

La déclaration est importante et percutante, car elle reconnaît l'existence au Canada et dans le monde du racisme systémique et ses répercussions sur les communautés noires et autochtones ainsi que sur les personnes de couleur.

« Nous nous engageons à améliorer notre société en offrant un milieu de travail diversifié et inclusif, affirme Robert Vanderhooft, chef des placements, GPTD. Un milieu de travail diversifié profite à tout le monde, parce qu'il offre à l'entreprise de nouveaux points de vue, ce qui entraîne davantage d'innovation, une meilleure satisfaction au travail et un meilleur rendement. »

En tant que signataire, Gestion de Placements TD s'efforce d'améliorer la divulgation publique des données sur la diversité ainsi que d'adopter des politiques, objectifs et échéanciers pour accroître la diversité au sein des conseils d'administration et des équipes de haute direction. De plus, elle s'engage à élargir et à divulguer ses efforts organisationnels pour éliminer les obstacles à la diversité et à l'inclusion.

Comme signataire, GPTD s'efforcera aussi de collaborer avec les sociétés canadiennes détenues en leur faisant connaître ses attentes pour l'amélioration de la divulgation et des résultats liés aux pratiques de diversité et d'inclusion, d'intégrer la diversité et l'inclusion dans ses processus d'investissement ainsi que d'améliorer ses pratiques de diversité et d'inclusion pour s'attaquer plus efficacement aux obstacles à l'inclusion et à l'avancement des groupes sous-représentés.

GPTD s'engage pleinement à favoriser un milieu de travail inclusif et diversifié ainsi qu'à développer une culture où chaque voix est entendue et où chaque personne peut exprimer librement ses perspectives uniques.

Pour en savoir plus, lisez la déclaration sur la diversité et l'inclusion de l'AIR.

Gestion de Placements TD (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. Exerçant ses activités par l'entremise de Gestion de Placements TD Inc. au Canada et de TDAM USA Inc. aux États-Unis, GPTD offre une nouvelle perspective pour répondre aux plus grands défis des investisseurs. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Au 30 septembre 2020, les entités de gestion de placements de la TD géraient un actif de 396 milliards de dollars. Ces entités sont Gestion de Placements TD Inc., TDAM USA Inc., Epoch Investment Partners, Inc. (Epoch) et Gestion de Placements Greystone TD. Toutes les entités sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

SOURCE Gestion de Placements TD Inc.