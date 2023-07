Grâce à une gamme éprouvée de solutions, les solutions de FNB TD ont pour mission d'innover.

TORONTO, le 6 juill. 2023 /CNW/ - Au cours des cinq dernières années, Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) a lancé plus de 40 options de placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) et augmenté les actifs gérés de ses FNB, qui sont passés de moins de 300 millions de dollars à plus de 10 milliards de dollars. Il s'agit d'une étape importante, car GPTD continue de bâtir une solide base de stratégies et de solutions tout en cherchant à réaliser sa mission d'offrir des solutions de placement novatrices.

« Nous sommes très heureux d'atteindre ce jalon de 10 milliards de dollars en actifs gérés et sommes très reconnaissants envers nos investisseurs qui nous ont confié leur argent et dont les besoins stimulent notre engagement à l'égard de l'innovation continue », a déclaré Bruce Cooper, chef de la direction.

« L'atteinte de cette étape importante démontre l'expertise et la collaboration des équipes talentueuses de GPTD qui nous ont permis non seulement de mettre au point des FNB qui cherchent à répondre aux besoins des investisseurs, mais aussi d'innover et de faire en sorte que notre gamme de produits se distingue sur un marché où la concurrence ne cesse d'augmenter. »

GPTD est reconnue, entre autres, pour son expertise en matière de titres à revenu fixe, de gestion fondamentale des actions et de stratégies à faible volatilité novatrices au Canada. GPTD a élaboré l'un des ensembles de solutions de fonds communs de placement les plus vastes au Canada. À partir de ces apprentissages, GPTD a commencé à créer une gamme de FNB non seulement pour offrir aux investisseurs un ensemble diversifié de stratégies, mais aussi pour offrir des solutions de placement différenciées.

Ce parcours a commencé par le lancement de six FNB, qui offrent aux investisseurs un accès pratique aux marchés canadiens, américains et mondiaux au moyen de FNB indiciels. Ces six FNB sont à la base de la gamme de FNB TD et offrent aux investisseurs un moyen simple de constituer un portefeuille diversifié d'actions et d'obligations :

Tous ces FNB suivent un indice créé par Solactive AG, un fournisseur d'indices novateurs établi en Allemagne qui a récemment remporté le prix du meilleur fournisseur d'indices dans six catégories différentes lors de la remise des prix ETF Express.

Depuis le lancement de la première gamme de FNB indiciels, GPTD a continué d'investir dans ses capacités et d'élaborer des stratégies novatrices pour ses clients. Voici quelques-unes des solutions différenciées de GPTD :

Revenu et croissance : Le FNB à gestion active de dividendes bonifiés mondiaux TD (TGED) est un FNB d'options d'achat couvertes qui cherche à produire un revenu et à générer une croissance modérée du capital. Pour en savoir plus, lisez la brochure sur les FNB à gestion active de dividendes bonifiés mondiaux TD, Se faire le pionnier d'une nouvelle frontière.

Le FNB à gestion active de dividendes bonifiés mondiaux TD (TGED) est un FNB d'options d'achat couvertes qui cherche à produire un revenu et à générer une croissance modérée du capital. Pour en savoir plus, lisez la brochure sur les FNB à gestion active de dividendes bonifiés mondiaux TD, Se faire le pionnier d'une nouvelle frontière. Une exposition purement axée sur les technologies : Le FNB indiciel de chefs de file mondiaux des technologies TD (TEC) a été le premier sur le marché canadien à offrir une vaste exposition à des sociétés mondiales axées sur les technologies. Pour en savoir plus sur les FNB du secteur technologique TD, cliquez ici.

Miser sur la gestion fondamentale : Le FNB indiciel de dividendes de banques canadiennes TD (TBNK) vise à suivre le rendement d'un indice de dividendes bancaires canadiens, ce qui privilégie les banques dont la croissance des dividendes est supérieure. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Une occasion de placement unique : Le FNB indiciel de crédits carbone mondiaux TD (TCBN) cherche à reproduire la performance d'un indice de crédits carbone mondiaux, qui mesure le rendement des placements liés au plafonnement et à l'échange de crédits d'émissions de carbone mondiaux à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Investir dans les soins de santé : Le FNB indiciel de chefs de file mondiaux des soins de santé TD (TDOC) cherche à reproduire la performance d'un indice des marchés boursiers mondiaux qui mesure le rendement d'émetteurs mondiaux du secteur des soins de santé parmi les sociétés de soins de santé les plus importantes et novatrices. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Diversification en titres à revenu fixe : Le FNB générateur de revenu TD (TPAY) est un FNB tout-en-un de titres à revenu fixe qui investit principalement dans d'autres FNB de titres à revenu fixe. Pour en savoir plus sur notre gamme de FNB de titres à revenu fixe, consultez la brochure L'avantage des titres à revenu fixe de GPTD.

Pour obtenir plus de renseignements sur les FNB TD, ou pour consulter les prospectus ou les aperçus de FNB, rendez-vous sur le site www.tdassetmanagement.com/francais/. Vous trouverez également des renseignements sur la gamme complète de FNB TD dans le Centre de ressources sur les FNB TD.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus et l'aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement.

Le FNB indiciel d'actions canadiennes TD, le FNB indiciel d'actions américaines TD, le FNB indiciel couvert en dollars canadiens d'actions américaines TD, le FNB indiciel d'actions internationales TD, le FNB indiciel couvert en dollars canadiens d'actions internationales TD, le FNB indiciel d'obligations totales canadiennes TD, le FNB indiciel de chefs de file mondiaux des technologies TD, le FNB indiciel de dividendes de banques canadiennes TD, le FNB indiciel crédits carbone mondiaux TD et le FNB indiciel de chefs de file mondiaux des soins de santé TD (les « FNB TD ») ne sont pas parrainés, promus, vendus ni soutenus d'aucune façon par Solactive AG, qui, par ailleurs, n'offre aucune garantie ou assurance, expresse ou implicite, quant aux résultats de l'utilisation des indices (telle que décrite ci-dessous), des marques de commerce des indices ou des cours des indices, en tout temps ou à tout autre égard. L'indice Solactive Canada Broad Market (rendement global net, $ CA), l'indice Solactive US Large Cap CAD (rendement global net, $ CA), l'indice Solactive US Large Cap Hedged to CAD (rendement global net, $ CA), l'indice Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD (rendement global net, $ CA), l'indice Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD (rendement global net, $ CA), l'indice Solactive Broad Canadian Bond Universe (rendement global, $ CA), l'indice Solactive Global Technology Leaders (rendement global net, $ CA), l'indice Solactive Canadian Bank Dividend (rendement global net, $ CA), l'indice Solactive Global Carbon Credit (rendement global net, $ CA) et l'indice Solactive Global Healthcare Leaders (rendement global net, $ CA) sont calculés et publiés par Solactive AG. Solactive AG prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les indices sont calculés correctement. Peu importe ses obligations envers GPTD, Solactive AG n'a aucune obligation de souligner les erreurs dans les indices aux tiers, y compris notamment les investisseurs ou les intermédiaires financiers des FNB TD. Ni la publication des indices par Solactive AG ni la concession de licences à l'égard des indices ou de toute marque de commerce associée aux indices aux fins d'utilisation relativement aux FNB TD ne constitue une recommandation par Solactive AG d'investir des fonds dans les FNB TD, et ne représente d'aucune façon une assurance ou une opinion de Solactive AG à l'égard de tout placement dans les FNB TD.

Les FNB TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

Le Groupe Banque TD désigne La Banque Toronto-Dominion et ses sociétés affiliées qui offrent des produits et services de dépôt, de placement, de prêt, de valeurs mobilières, de fiducie, d'assurance et autres.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD »), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Les entités de gestion de placements de la TD gèrent un actif de 421 milliards de dollars. Statistiques globales gérées au 31 mars 2023 par GPTD et Epoch Investment Partners, Inc. GPTD exerce ses activités au Canada et Epoch Investment Partners, Inc., aux États-Unis. Ces deux entités sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

SOURCE Gestion de Placements TD Inc.

Renseignements: Julie Bellissimo, TD Bank Group, [email protected]