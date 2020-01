Gestion de Placements TD Inc. récompensée à la remise des Trophées FundGrade A+MD de Fundata

Huit fonds reçoivent la prestigieuse note FundGrade A+MD

TORONTO, le 24 janv. 2020 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (GPTD), le gestionnaire des Fonds Mutuels TD, se réjouit d'annoncer que plusieurs Fonds Mutuels TD au sein de plusieurs catégories du Comité de normalisation des fonds d'investissement du Canada (CIFSC) se sont distingués lors de la remise des Trophées FundGrade A+MD 2019 de Fundata à Toronto hier soir.

Six de nos huit fonds primés ont remporté à nouveau un prix dans leurs catégories respectives, ce qui démontre l'engagement de GPTD à offrir des solutions de placement exceptionnelles à long terme aux clients.

Fonds Mutuels TD qui ont obtenu la note FundGrade A+MD

*Nouveau gagnant pour 2019

Remarque : Pour connaître le rendement standard d'un fonds ci-dessus, cliquez sur le nom du fonds ou visitez le site TDAssetManagement.com.

La note FundGrade A+MD de Fundata est attribuée annuellement aux fonds qui ont généré d'excellents rendements ajustés au risque, calculés par différents ratios, par rapport à des fonds comparables. Elle tient aussi compte de la constance des rendements durant l'année civile.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Avant d'investir, veuillez lire l'aperçu du fonds et le prospectus, car ils contiennent des renseignements détaillés sur les placements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis ni assurés; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire.

FundGrade A+MD est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc. Tous droits réservés. Les Trophées FundGrade A+MD sont remis chaque année par Fundata Canada Inc. pour récompenser les meilleurs fonds de placement canadiens. La note FundGrade A+MD est complémentaire aux notes FundGrade mensuelles et calculée à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par les ratios de Sharpe, de Sortino et d'information. Le résultat de chaque ratio est calculé individuellement et couvre toutes les périodes de deux à dix ans. Les résultats obtenus sont alors équipondérés pour le calcul de la note FundGrade mensuelle. La note A est attribuée aux fonds se trouvant dans la première tranche de 10 %; la note B, à ceux qui font partie de la tranche de 20 % suivante; la note C, à ceux qui se trouvent dans la tranche de 40 % du milieu; la note D, à ceux qui font partie de la tranche de 20 % suivante; et la note E, aux fonds de la dernière tranche de 10 %. Pour être admissible, un fonds doit avoir reçu une note FundGrade chaque mois de l'année précédente. La note FundGrade A+MD est attribuée en fonction d'un calcul de type moyenne pondérée cumulative; ainsi, chaque note FundGrade mensuelle de A à E correspond à un pointage, soit de 4 à 0 respectivement. Le pointage moyen d'un fonds pour l'année représente sa moyenne pondérée cumulative. Chaque fonds dont la moyenne est d'au moins 3,5 se voit attribuer un Trophée FundGrade A+. Pour plus de détails, visitez le www.FundGradeAwards.com. Bien que Fundata déploie tous les efforts raisonnables pour faire en sorte que les données contenues dans les présentes soient justes et fiables, elle n'en garantit pas l'exactitude.

Les Fonds Mutuels TD et les portefeuilles du Programme de gestion d'actifs TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion, et sont offerts par l'entremise de courtiers autorisés.

L'indice « Dow Jones Industrial Average » est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC, une division de S&P Global, ou ses sociétés affiliées (« SPDJI »), que Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD ») utilise en vertu d'une licence. Standard & Poor'sMD, S&PMD et S&P 500MD sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »); une division de S&P Global (« S&P »); Dow JonesMD, Dow Jones Industrial AverageMD et DJIAMD sont des marques de commerce déposées de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »); et ces marques de commerce ont été concédées sous licence à SPDJI et en sous-licence, à certaines fins, à GPTD. Le Fonds indiciel moyenne Dow Jones des industrielles TD n'est ni commandité, ni endossé, ni vendu, ni promu par SPDJI, Dow Jones, S&P, ou par les membres de leur groupe respectif. De plus, aucune de ces parties ne fait de déclaration quant à la pertinence d'investir dans le Fonds indiciel moyenne Dow Jones des industrielles TD et n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à toute erreur, omission ou interruption du Dow Jones Industrial Average.

Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. Exerçant ses activités par l'entremise de Gestion de Placements TD Inc. au Canada et de TDAM USA Inc. aux États-Unis, GPTD offre une nouvelle perspective pour répondre aux plus grands défis des investisseurs. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Au 31 décembre 2019, les entités de gestion de placements de la TD géraient un actif de 394 milliards de dollars. Ces équipes sont Gestion de Placements TD Inc., TDAM USA Inc. et Epoch Investment Partners, Inc. (Epoch). Toutes les entités sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

SOURCE Gestion de Placements TD Inc.

Renseignements: Mathieu Beaudoin, Groupe Banque TD, 514-289-1670, [email protected]