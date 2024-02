Le nouveau FNB TD offre aux investisseurs une solution de choix qui les aidera à maximiser leur potentiel d'épargne en espèces et à préserver leur capital

TORONTO, le 22 févr. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD ») a annoncé l'ajout d'un nouveau fonds négocié en bourse de titres à revenu fixe à gestion active (« FNB TD »), le FNB de gestion de la trésorerie TD (« TCSH »), à sa gamme élargie de solutions. Le TCSH commencera à être négocié à la Bourse de Toronto (TSX) aujourd'hui.

« Un portefeuille bien diversifié comprend généralement une composante en espèces, laquelle a historiquement pesé sur les rendements du portefeuille. Le TCSH cherche à optimiser la portion en espèces du portefeuille des investisseurs au moyen de placements dans des titres de grande qualité tout en surveillant constamment les tendances macroéconomiques mondiales afin de tirer profit d'occasions intéressantes sur le marché », a affirmé Bruce Cooper, chef de la direction, GPTD.

« Ce lancement met en valeur nos capacités de recherche indépendantes et exclusives sur le crédit, en plus d'offrir une solution de choix aux investisseurs qui cherchent à obtenir un revenu d'intérêt élevé », a-t-il ajouté.

FNB de gestion de la trésorerie TD (symbole : TCSH)

Le TCSH vise à produire un revenu d'intérêt élevé tout en préservant le capital et la liquidité en investissant principalement dans des titres de créance de grande qualité, comme les titres du marché monétaire ou les titres à revenu fixe à court terme émis par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux ou par des fiducies ou des sociétés canadiennes.

Pour obtenir plus de renseignements sur le TCSH ou pour consulter les prospectus ou les aperçus de FNB, rendez-vous sur le site gptd.com. Des renseignements sur la gamme complète de FNB TD sont également accessibles à la page Solutions ciblées relatives aux FNB.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus et l'aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement.

Les FNB TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

Le Groupe Banque TD désigne La Banque Toronto-Dominion et ses sociétés affiliées qui offrent des produits et services de dépôt, de placement, de prêt, de valeurs mobilières, de fiducie, d'assurance et autres.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD »), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Les entités de gestion de placements de la TD gèrent un actif de 437 milliards de dollars. Statistiques globales gérées au 31 décembre 2023 par GPTD et Epoch Investment Partners, Inc. GPTD exerce ses activités au Canada et Epoch Investment Partners, Inc., aux États-Unis. Les deux entités sont des sociétés affiliées et des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

