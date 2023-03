Une approche d'investissement socialement responsable qui vise à générer un revenu

TORONTO, le 9 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) a élargi sa gamme de produits axés sur le développement durable et a annoncé le lancement du Fonds d'obligations nord-américaines de développement durable TD (le « Fonds »). Il s'agit de son premier produit à revenu fixe à gestion active axé sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le Fonds est conçu pour générer un revenu courant en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe nord-américains, tout en adoptant une approche de placement socialement responsable.

« Il est de plus en plus important pour les investisseurs d'avoir accès à des fonds axés sur les facteurs ESG. L'ajout du Fonds d'obligations nord-américaines de développement durable TD à notre gamme de fonds d'investissement axés sur le développement durable leur donne une façon de plus de compléter leur portefeuille avec des placements durables, explique Priti Shokeen, vice-présidente et directrice et chef, Recherche et engagement ESG, GPTD. Le Fonds utilise la recherche fondamentale pour sélectionner des émetteurs présentant de solides caractéristiques ESG et est soutenu par l'efficacité des équipes de gestion de portefeuille, de recherche sur le crédit et ESG de GPTD. »

Ce lancement fait suite à celui du Fonds d'actions nord-américaines de développement durable TD et du Fonds nord-américain équilibré de développement durable TD en septembre 2020.

Principales caractéristiques du Fonds

Le Fonds investit dans des émetteurs qui, selon GPTD, présentent de solides caractéristiques de développement durable ou qui contribuent positivement à l'atteinte des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies.





Les placements en obligations auront tendance à privilégier les obligations de sociétés nord-américaines, qui peuvent comprendre des obligations de qualité inférieure, tout en effectuant une sélection ascendante rigoureuse des titres. Le Fonds tiendra également compte du contexte macroéconomique.





Les investisseurs de ce Fonds auront accès à une solution de titres à revenu fixe à gestion active qui comprend des placements dans des obligations que GPTD juge vertes, sociales, durables ou liées au développement durable.

GPTD démontre aussi un engagement envers les placements durables avec son approche d'investissement durable et est d'ailleurs un membre fondateur d'Engagement climatique Canada, une initiative qui cherche à favoriser le dialogue entre la communauté financière et les entreprises canadiennes pour promouvoir une transition juste vers une économie à zéro émission nette. En 2008, GPTD a été l'une des premières sociétés de gestion d'actifs appartenant à une banque canadienne à adhérer aux Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies.

Pour en savoir plus sur les placements durables, consultez la page Investissement durable de GPTD.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD Inc. (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Les entités de gestion de placements de la TD gèrent un actif de 408 milliards de dollars. Statistiques globales gérées au 31 décembre 2022 par GPTD et Epoch Investment Partners, Inc. GPTD exerce ses activités au Canada et Epoch Investment Partners, Inc., aux États-Unis. Ces deux entités sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Avant d'investir, veuillez lire l'aperçu du fonds et le prospectus, car ils contiennent des renseignements détaillés sur les placements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis ni assurés; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les stratégies et les titres en portefeuille des fonds communs de placement peuvent varier.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

