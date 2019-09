Gestion de Placements TD Inc. lance la Série Conseillers pour le Fonds de revenu fixe TD

TORONTO, le 5 sept. 2019 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (GPTD), gestionnaire des Fonds Mutuels TD, a annoncé aujourd'hui le lancement de la Série Conseillers pour le Fonds de revenu fixe TD (le « Fonds »). Le Fonds vise à offrir une diversification des titres à revenu fixe grâce à une exposition à des titres de créance canadiens et mondiaux.

« Nos clients sont au cœur de toutes nos activités, et le lancement de la Série Conseillers pour le Fonds de revenu fixe TD peut offrir une plus grande souplesse et un plus grand choix pour aider les investisseurs à répondre à leurs besoins en constante évolution et à déterminer leurs objectifs financiers, explique Michael Craig, directeur général et chef, Répartition des actifs et Produits dérivés à GPTD. Le Fonds peut représenter une option intéressante pour les investisseurs qui cherchent à simplifier leurs placements en titres à revenu fixe. Il offre une solution de titres à revenu fixe à stratégies multiples, permet de profiter de l'expérience et du savoir de notre équipe des titres à revenu fixe, en plus de donner accès à diverses stratégies de titres à revenu fixe ainsi qu'à un placement en titres à revenu fixe à gestion active, ce qui nous aide à gérer le portefeuille tout au long du cycle de placement. »

Le Fonds donne aux investisseurs un accès à ce qui suit :

Gamme complète de stratégies de placements à revenu fixe de GPTD dans une seule et même solution qui vise à offrir des frais de gestion concurrentiels

Exposition diversifiée aux titres à revenu fixe, dont les actifs sous-jacents sont soigneusement sélectionnés parmi les profils de risque, les secteurs, les échéances et les régions

Expertise des équipes de gestion de portefeuille et d'analystes de recherches indépendantes sur le crédit de GPTD

Grâce à l'innovation et à la gestion active, la vaste gamme de solutions de titres à revenu fixe de GPTD peut aider les investisseurs à obtenir des résultats risque-rendement positifs et à déterminer leurs objectifs financiers dans le cadre d'un portefeuille diversifié.

Pour en savoir plus sur le Fonds, consultez le prospectus simplifié de Fonds Mutuels TD pour le Fonds de revenu fixe TD au www.tdassetmanagement.com.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. Exerçant ses activités par l'entremise de Gestion de Placements TD Inc. au Canada et de TDAM USA Inc. aux États-Unis, GPTD offre une nouvelle perspective pour répondre aux plus grands défis des investisseurs. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Au 30 juin 2019, les équipes de gestion de placements à la TD géraient collectivement un actif de 391,2 milliards de dollars. Ces entités sont Gestion de Placements TD Inc., TDAM USA Inc., Epoch Investment Partners, Inc. (Epoch) et Gestion de Placements Greystone TD. Gestion de Placements Greystone TD représente Greystone Managed Investments Inc., une filiale en propriété exclusive de Greystone Capital Management Inc. Toutes les entités sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

