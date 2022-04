Gestion de Placements TD Inc. lance de nouvelles parts en dollars américains de certains Fonds négociés en bourse TD

TORONTO, le 5 avril 2022 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) a annoncé aujourd'hui le lancement de parts libellées en dollars américains pour les Fonds négociés en bourse TD énumérés ci-dessous (collectivement, les « FNB en dollars américains »). Ce lancement s'inscrit dans le cadre d'un engagement continu de GPTD à offrir aux clients l'une des plus vastes gammes de produits de placement au Canada, et à soutenir les investisseurs qui recherchent de la souplesse dans leurs portefeuilles et qui sont de plus en plus attirés par le potentiel de croissance du marché américain. Ces FNB en dollars américains permettront aux investisseurs d'accéder aux marchés américain et mondial en utilisant le dollar américain, ce qui leur évitera les frais de conversion de monnaie.

Chacun de ces FNB en dollars américains offre une exposition importante aux titres libellés en dollars américains dans leurs portefeuilles sous-jacents et compte parmi nos stratégies les plus populaires et novatrices :

Symbole actuel ($ CA) Nouveau symbole ($ US) FNB à gestion active de dividendes

bonifiés mondiaux TD TGED TGED.U FNB à gestion active de dividendes

bonifiés américains TD TUED TUED.U FNB indiciel de chefs de file mondiaux

des soins de santé TD TDOC TDOC.U FNB indiciel de chefs de file mondiaux

des technologies TD TEC TEC.U FNB indiciel d'actions américaines TD TPU TPU.U

Pour en savoir plus sur les FNB en dollars américains, visitez le https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/fonds/solutions/fnb/.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus et l'aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement.

Les FNB TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce de TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Les entités de gestion de placements de la TD gèrent un actif de 453 milliards de dollars. Statistiques globales gérées au 31 décembre 2021 par GPTD et Epoch Investment Partners, Inc. GPTD exerce ses activités au Canada et Epoch Investment Partners exerce ses activités aux États-Unis. Les deux entités sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

