Le Fonds alpha discipliné d'actions mondiales TD MC et les Fonds d'obligations à échéance

cible TD, ainsi que les autres nouvelles offres, reflètent la profondeur de

l'expertise de GPTD et sont conçus de manière à répondre aux besoins en évolution des investisseurs.

TORONTO, le 17 sept. 2024 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD ») a annoncé aujourd'hui l'ajout de nouveaux fonds et d'options d'achat en dollars américains pour certaines séries existantes à sa gamme de solutions en pleine expansion. À compter d'aujourd'hui, les investisseurs ont accès à de nouveaux fonds communs de placement :

Fonds alpha discipliné d'actions mondiales TDMC

Fonds d'obligations à échéance cible TD

Fonds indiciel de chefs de file mondiaux des technologies TD

Fonds d'actions privilégiées TD

Fonds d'obligations fédérales canadiennes à long terme TD

Fonds d'obligations du Trésor américain à long terme TD

et à de nouvelles options d'achat en dollars américains pour les séries existantes suivantes :

Série F et Série Conseillers du Fonds concentré d'actions américaines TD

Série F du Fonds indiciel américain TD

« Nous savons que les investisseurs sont à la recherche de solutions modernes et avancées pour les aider à répondre à leurs besoins en évolution. C'est dans cette optique que nous élaborons nos nouvelles offres de produits. Vu l'accent que nous mettons sur une gestion des risques rigoureuse et de qualité et notre engagement à l'égard de l'excellence en matière de placement, nous croyons que ces solutions témoignent de l'étendue de nos capacités et de l'expertise de nos équipes de placement, alors que nous cherchons continuellement à ajouter de la valeur et à répondre aux divers besoins de nos clients », a déclaré David Sykes, premier vice-président et chef des placements, GPTD.

À propos des nouveaux Fonds Mutuels TD

Le Fonds alpha discipliné d'actions mondiales TD MC vise à offrir ce qui suit aux investisseurs et aux conseillers :

Une solide gestion des risques : Cette solution mise sur les capacités internes de modélisation des risques qui ont été employées pour élaborer et gérer des stratégies à faible volatilité au cours de la dernière décennie.

: Cette solution mise sur les capacités internes de modélisation des risques qui ont été employées pour élaborer et gérer des stratégies à faible volatilité au cours de la dernière décennie. La possibilité de rendements ajustés au risque intéressants : En obtenant des informations sur les facteurs liés aux sociétés auprès de nombreuses sources de données, notre équipe de gestion de portefeuille peut contribuer à générer des profils risque-rendement plus intéressants pour les clients.

: En obtenant des informations sur les facteurs liés aux sociétés auprès de nombreuses sources de données, notre équipe de gestion de portefeuille peut contribuer à générer des profils risque-rendement plus intéressants pour les clients. Une exposition dynamique aux facteurs : Une approche axée sur la technologie utilise des centaines de points de données pour les actions de l'univers disponible du fonds afin de repérer les occasions plus efficacement.

: Une approche axée sur la technologie utilise des centaines de points de données pour les actions de l'univers disponible du fonds afin de repérer les occasions plus efficacement. La polyvalence du style : La solution offre une approche faisant abstraction du style à l'égard des secteurs et des capitalisations boursières, ce qui pourrait offrir plus d'occasions de tirer parti des inefficiences des marchés.

Les Fonds d'obligations à échéance cible TD visent à offrir ce qui suit aux investisseurs et aux conseillers :

Le choix d'une exposition au dollar canadien ou au dollar américain : Les investisseurs peuvent choisir d'investir dans des obligations de sociétés de qualité investissement libellées en dollars canadiens ou en dollars américains.

: Les investisseurs peuvent choisir d'investir dans des obligations de sociétés de qualité investissement libellées en dollars canadiens ou en dollars américains. Une échéance définie : Les Fonds d'obligations à échéance cible TD permettent aux investisseurs d'harmoniser leurs besoins en matière de liquidité avec les dates d'échéance connue de chaque fonds et de réduire la sensibilité aux variations des taux d'intérêt à l'approche de l'échéance.

: Les Fonds d'obligations à échéance cible TD permettent aux investisseurs d'harmoniser leurs besoins en matière de liquidité avec les dates d'échéance connue de chaque fonds et de réduire la sensibilité aux variations des taux d'intérêt à l'approche de l'échéance. Une gestion professionnelle : La gestion active de la solution permet aux gestionnaires de portefeuille de réagir à ce qui se passe sur le marché, de chercher des occasions stratégiques et d'améliorer potentiellement le taux de rendement à l'échéance, tout en gérant le risque de baisse des taux au cours de la dernière année d'un fonds.

: La gestion active de la solution permet aux gestionnaires de portefeuille de réagir à ce qui se passe sur le marché, de chercher des occasions stratégiques et d'améliorer potentiellement le taux de rendement à l'échéance, tout en gérant le risque de baisse des taux au cours de la dernière année d'un fonds. La diversification : La solution cherche à accroître la diversification en investissant dans un panier d'obligations de différents émetteurs et différents secteurs, ce qui peut aider à améliorer la résilience du portefeuille de titres à revenu fixe.

Le Fonds indiciel de chefs de file mondiaux des technologies TD est structuré de manière à offrir aux investisseurs à la recherche d'une exposition au secteur des technologies un potentiel de croissance du capital à long terme, en suivant le rendement d'un indice d'actions mondiales qui mesure le rendement d'émetteurs mondiaux à moyenne et à grande capitalisation liés aux technologies, et le Fonds d'actions privilégiées TD cherche à ajouter de la valeur et à réduire le risque en investissant principalement dans des actions privilégiées de sociétés canadiennes cotées en bourse et d'autres titres productifs de revenu. Grâce au lancement de ces fonds communs de placement, les investisseurs ont maintenant accès à une solution pratique et efficace qui met à profit la recherche, l'expérience et les points de vue de l'équipe de placement chevronnée de GPTD.

Le Fonds d'obligations fédérales canadiennes à long terme TD et le Fonds d'obligations du Trésor américain à long terme TD sont maintenant offerts dans la Série D, de sorte que les clients de courtage à escompte ont accès aux stratégies du FNB d'obligations fédérales canadiennes à long terme TD (TCLB) et du FNB d'obligations du Trésor américain à long terme TD (TULB) sous forme de fonds communs de placement, et que les investisseurs peuvent profiter de ces stratégies dans le cadre d'un portefeuille de FNB ou de fonds communs de placement. Le Fonds d'obligations fédérales canadiennes à long terme TD et le Fonds d'obligations du Trésor américain à long terme TD cherchent à produire un revenu d'intérêt élevé, le Fonds d'obligations fédérales canadiennes à long terme TD privilégiant les titres du gouvernement du Canada à plus long terme et le Fonds d'obligations du Trésor américain à long terme TD privilégiant les obligations du Trésor américain à plus long terme libellées en dollars américains.

Option d'achat en dollars américains

Pour aider les investisseurs à bâtir des portefeuilles sur mesure afin d'atteindre leurs objectifs financiers, la Série F et la Série Conseillers du Fonds concentré d'actions américaines TD et la Série F du Fonds indiciel américain TD sont maintenant offertes en dollars américains.

Pour plus de renseignements sur les Fonds Mutuels TD, ou pour consulter le prospectus simplifié ou l'aperçu du fonds, rendez-vous sur le site tdassetmanagement.com/francais/.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Avant d'investir, veuillez lire l'aperçu du fonds et le prospectus, car ils contiennent des renseignements détaillés sur les placements. Les fonds communs de placement ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts, et ils ne sont ni garantis ni assurés. Leur valeur fluctue souvent. Rien ne garantit qu'un fonds du marché monétaire pourra maintenir sa valeur liquidative par part à un montant constant ni que le montant entier de votre placement vous sera remis. Le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les stratégies et les titres en portefeuille des fonds communs de placement peuvent varier.

Le Fonds indiciel de chefs de file mondiaux des technologies TD et le Fonds indiciel américain TD ne sont pas parrainés, promus, vendus ni soutenus d'aucune façon par Solactive AG qui, par ailleurs, n'offre aucune garantie ni assurance, expresse ou implicite, quant aux résultats de l'utilisation des indices Solactive (les « indices »), de la marque de commerce des indices ou du cours des indices, en tout temps ou à tout autre égard. Les indices sont calculés et publiés par Solactive AG. Solactive AG prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les indices sont calculés correctement.

Les Fonds Mutuels TD et les portefeuilles du Programme de gestion d'actifs TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion, et sont offerts par l'entremise de courtiers autorisés.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD »), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, à des caisses de retraite, à des fonds de dotation, à des fondations et à des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Les entités de gestion de placements de la TD gèrent un actif de 434 milliards de dollars. Statistiques globales au 30 juin 2024 pour GPTD et Epoch Investment Partners, Inc. GPTD exerce ses activités au Canada et Epoch Investment Partners, Inc., aux États-Unis. Ces deux entités sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

