Gestion de Placements TD Inc. élargit sa gamme de placements non traditionnels avec le lancement du Fonds en gestion commune d'actifs réels Greystone TD

TORONTO, le 12 sept. 2019 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD ») a annoncé aujourd'hui un ajout à sa gamme de solutions de placements non traditionnels destinées aux investisseurs qualifiés avec le lancement du Fonds en gestion commune d'actifs réels Greystone TD (le « Fonds »). Ce Fonds s'ajoute au Fonds en gestion commune d'hypothèques et d'obligations à court terme Greystone TD et au Fonds en gestion commune de dette privée/publique Émeraude TD, lancés plus tôt cette année et offerts exclusivement par l'intermédiaire des Services privés, Gestion de patrimoine TD.

« Nous traversons un contexte de placement difficile, avec de très faibles taux d'intérêt, de faibles taux de revenu et une volatilité croissante, affirme Rob Vanderhooft, chef des placements, GPTD. Il est donc plus important que jamais de se tourner vers des solutions nouvelles et novatrices pour aider à offrir de la valeur aux clients. Nous pensons que les catégories d'actif non traditionnelles, comme l'immobilier, les prêts hypothécaires et les infrastructures, peuvent être une source de rendements croissants et de diversification accrue d'un portefeuille, en particulier lorsque les pressions inflationnistes commencent à s'accentuer. Les actifs réels ont généralement une faible corrélation avec les autres catégories d'actif et peuvent ainsi offrir aux investisseurs un flux de revenu stable et prévisible ainsi qu'une croissance du capital. »

Le Fonds en gestion commune d'actifs réels Greystone TD vise à procurer un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de placements dans des biens immobiliers et des infrastructures au Canada et ailleurs dans le monde ainsi que de titres négociés sur un marché public, ou par une exposition à ce portefeuille.

Au sujet du lancement, Dave Kelly, premier vice-président et chef, Services privés et Planification financière, Gestion de patrimoine, Groupe Banque TD, soutient : « Nous sommes ravis de lancer un deuxième fonds Greystone TD destiné à une clientèle de particuliers qualifiés à valeur nette élevée. Nous continuons de nous concentrer sur l'évolution de nos produits et services pour aider à répondre aux besoins changeants de notre clientèle, leur offrir une valeur ajoutée et les aider à atteindre leurs objectifs de placement. »

Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. Exerçant ses activités par l'intermédiaire de Gestion de Placements TD Inc. au Canada et de TDAM USA Inc. aux États-Unis, GPTD offre une nouvelle perspective pour répondre aux plus grands défis des investisseurs. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. De plus, GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Au 30 juin 2019, les entités de gestion de placements de la TD géraient un actif de 391 milliards de dollars. Ces entités sont Gestion de Placements TD Inc., TDAM USA Inc., Epoch Investment Partners, Inc. (Epoch) et Gestion de Placements Greystone TD.

À propos de Gestion de Placements Greystone TD

Gestion de Placements Greystone TD représente Greystone Managed Investments Inc., une filiale en propriété exclusive de Greystone Capital Management Inc. Gestion de Placements Greystone TD (« Greystone TD ») est un gestionnaire de portefeuille institutionnel établi à Regina, et qui compte d'autres bureaux à Toronto, à Winnipeg et à Hong Kong. Depuis 1988, Greystone TD propose une gamme complète de solutions multiactifs, grâce à ses équipes internes couvrant les titres à revenu fixe, les actions canadiennes, les actions américaines, les actions internationales, l'immobilier, les prêts hypothécaires et les infrastructures. En novembre 2018, La Banque Toronto-Dominion (TD) a conclu l'acquisition de Greystone Capital Management Inc. (« GCMI »), la société mère de Greystone Managed Investments Inc. Cette transaction procure aux entités de gestion d'actifs de la TD l'une des plus larges gammes de solutions de placement au Canada et offre aux clients la possibilité d'investir dans des placements non traditionnels ainsi que d'intégrer davantage les catégories d'actifs privés et publics à leurs portefeuilles. Pour en savoir plus sur Greystone TD, visitez le http://www.greystone.td.com/fr/

Tous les produits comportent du risque. La notice d'offre contient des informations importantes sur les fonds en gestion commune et nous vous encourageons à la lire avant d'investir. Veuillez vous en procurer un exemplaire. Les taux de rendement indiqués sont les rendements composés annuels totaux historiques incluant les changements dans la valeur unitaire et le réinvestissement de toute distribution. Les taux, rendements et valeurs des parts varient pour tous les fonds. Les données fournies se rapportent aux rendements antérieurs et ne sont pas garantes du rendement futur. Les parts des fonds ne constituent pas des dépôts au sens de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada ou toute autre société d'État d'assurance-dépôts et ne sont pas garanties par La Banque Toronto-Dominion. Les stratégies et les titres en portefeuille des fonds peuvent varier. Les fonds en gestion commune de la TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc.

