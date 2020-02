Gestion de Placements TD Inc. élargit sa gamme de placements non traditionnels avec le Fonds immobilier mondial Greystone TD, s.e.c.

TORONTO, le 6 févr. 2020 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD ») a lancé aujourd'hui sa solution de placement non traditionnelle la plus récente, le Fonds immobilier mondial Greystone TD, s.e.c. (le « Fonds »). La société possède plus de 30 ans d'expérience dans la gestion de placements non traditionnels, et le Fonds fait partie de la gamme complète de placements non traditionnels de GPTD, qui comprend l'immobilier canadien, les prêts hypothécaires commerciaux canadiens et les infrastructures mondiales.

« Étant donné que les investisseurs cherchent de plus en plus à gérer le risque de leur portefeuille, il y a maintenant une demande accrue pour l'ajout d'une composante en immobilier mondial, qui peut servir de complément aux placements existants dans les actifs immobiliers canadiens, en offrant une meilleure diversification, un ensemble d'occasions plus important et la possibilité d'améliorer les rendements ajustés au risque, explique Colin Lynch, vice-président et directeur, Placements immobiliers mondiaux, GPTD. Nous sommes heureux d'offrir un fonds qui offre les avantages des actifs immobiliers mondiaux privés. »

L'objectif de placement du Fonds est de réaliser de bons rendements ajustés au risque à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié de placements immobiliers mondiaux directs et indirects. Le Fonds a été créé en 2019 et est diversifié selon l'emplacement, le type de propriété et la stratégie de gestion des risques à partir du premier dollar investi. Le Fonds investit dans plus de 500 propriétés situées dans environ 15 pays.

« Nous continuons de mettre l'accent sur l'évolution de nos solutions de placement pour répondre aux besoins de nos clients et à un contexte de placement en constante évolution, affirme Ted Welter, chef des placements, Placements non traditionnels et directeur général, GPTD. Notre fonds le plus récent a été créé en gardant à l'esprit le cadre de gestion rigoureuse des placements et d'excellence opérationnelle de la société afin que notre équipe de placement puisse se concentrer sur une vision unique - protéger, faire croître et bâtir les portefeuilles immobiliers de nos clients. »

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. Exerçant ses activités par l'entremise de Gestion de Placements TD Inc. au Canada et de TDAM USA Inc. aux États-Unis, GPTD offre une nouvelle perspective pour répondre aux plus grands défis des investisseurs. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Au 31 decembre 2019, les entités de gestion de placements de la TD géraient un actif de 394 milliards de dollars. Ces équipes sont Gestion de Placements TD Inc. TDAM USA Inc. et Epoch Investment Partners Inc. (Epoch). Toutes les entités sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

Tous les produits comportent du risque. La notice d'offre contient des informations importantes sur les fonds en gestion commune et nous vous encourageons à la lire avant d'investir. Veuillez vous en procurer un exemplaire. Les taux de rendement indiqués sont les rendements composés annuels totaux historiques incluant les changements dans la valeur unitaire et le réinvestissement de toute distribution. Les taux, rendements et valeurs des parts varient pour tous les fonds. Les données fournies se rapportent aux rendements antérieurs et ne sont pas garantes du rendement futur. Les parts des fonds en gestion commune ne constituent pas des dépôts au sens de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada ou toute autre société d'État d'assurance-dépôts et ne sont pas garanties par La Banque Toronto-Dominion. Les stratégies de placement et les titres en portefeuille peuvent varier. Les fonds en gestion commune de la TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc.

SOURCE Gestion de Placements TD Inc.

Renseignements: Pour plus de rensiegnements: Derek Kirk, TD Bank Group, 416-965-7139, [email protected]