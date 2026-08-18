Gestion de Placements TD Inc. élargit sa gamme de FNB d'obligations à échéance cible TD avec le nouveau Fonds d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2031 TD - Série FNB (« TBCK »)

TORONTO, Aug. 18, 2026 /CNW/ -- /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD »), le gestionnaire des Fonds négociés en bourse TD (« FNB TD »), a annoncé le lancement du Fonds d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2031 TD - Série FNB (« TBCK »), dont la négociation commence aujourd'hui à la Bourse de Toronto.

Dans le cadre de la gamme élargie de FNB d'obligations à échéance cible TD, le TBCK offre une exposition à un portefeuille d'obligations de sociétés canadiennes de qualité investissement libellées en dollars canadiens assorti d'une échéance cible en 2031, ce qui soutient les investisseurs à la recherche d'un horizon de placement défini.

Pour les investisseurs, le TBCK offre :

une façon simple et efficace de gérer les flux de revenu, avec la possibilité de bénéficier d'un taux de revenu attrayant à partir d'un portefeuille diversifié d'obligations de sociétés canadiennes de qualité investissement;

la possibilité d'arrimer les dates d'échéance aux besoins en matière de liquidités, ce qui constitue un moyen simple d'atteindre des objectifs financiers;

une solution pratique et économique, assortie de faibles frais de gestion de 0,20 %, qui peut être utilisée dans les stratégies d'obligations échelonnées pour aider à structurer la pondération des titres à revenu fixe sur plusieurs échéances.

« Nos FNB d'obligations à échéance cible TD sont conçus pour les investisseurs qui cherchent à obtenir un revenu régulier et à préserver leur capital, tout en bénéficiant d'une gestion professionnelle et de faibles coûts », a précisé Rachana Bhat, CFA, vice-présidente et directrice, et cheffe, Gestion de portefeuilles de titres de créance, GPTD. « Chaque FNB d'obligations à échéance cible TD est structuré avec une date d'échéance définie, ce qui offre un moyen simple et efficace de mettre en place un échelonnement d'obligations. En misant sur un panier d'obligations de différents émetteurs et issues de différents secteurs, le TBCK peut également permettre aux investisseurs de gagner en diversification, ce qui peut aider à améliorer la résilience globale d'un portefeuille de titres à revenu fixe. »

Voici la gamme de FNB d'obligations à échéance cible TD se négociant à laTSX :

Il est prévu que le TBCK cessera d'être négocié le 30 novembre 2031 ou vers cette date, la liquidation et la dissolution survenant peu de temps après.

Pour en savoir plus, visitez la page des FNB d'obligations à échéance cible TD ici. Pour en savoir plus sur notre gamme complète de FNB TD, ou pour consulter les prospectus ou les aperçus de FNB, visitez le site https://www.td.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/comment-faire/fnb.

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À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD »), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements canadienne qui étend sa présence mondiale. Regroupant trois décennies d'expérience en placement, notre vaste gamme de stratégies et de solutions englobe notamment la gestion fondamentale des actions, les actions en gestion quantitative et passive, les titres à revenu fixe dans tous les segments de la qualité du crédit et les placements alternatifs, comme le crédit privé, les infrastructures et l'immobilier. GPTD offre des solutions de placements institutionnels aux sociétés, aux caisses de retraite, aux fonds de dotation et aux fondations, aux fonds souverains et aux fonds de retraite, entre autres. De plus, GPTD gère des actifs pour le compte de millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des fonds négociés en bourse et des portefeuilles gérés par des professionnels. Les entités de gestion de placements de la TD gèrent 571 milliards de dollars en actifs. Statistiques globales au 30 juin 2026 pour GPTD et Epoch Investment Partners, Inc. GPTD exerce ses activités au Canada et Epoch Investment Partners, Inc., aux États-Unis. Les deux entités sont des sociétés affiliées et des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

SOURCE Gestion de Placements TD Inc.

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