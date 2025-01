La gamme élargie de FNB TD offre une plus grande souplesse aux investisseurs

TORONTO, le 14 janv. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) a annoncé l'ajout de cinq nouveaux fonds négociés en bourse TD (FNB TD) à sa vaste gamme de solutions.

« Le secteur des placements est en constante évolution, et les investisseurs doivent composer avec un contexte souvent complexe pour réduire au minimum leurs risques de placement et maximiser le rendement. Ils peuvent mieux se positionner en choisissant des placements adaptés à leurs besoins et à leurs objectifs. Nos nouveaux FNB en dollars américains peuvent aider à réduire la volatilité potentielle liée aux devises, tandis que l'élargissement de notre gamme de FNB d'obligations à échéance cible offre aux investisseurs des moyens supplémentaires de réduire la volatilité à court terme », a déclaré David Sykes, premier vice-président et chef des placements, GPTD. « À GPTD, notre approche consiste à tirer parti des solides capacités de nos gestionnaires de portefeuille et de nos équipes de placement pour aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Nous croyons que nos nouveaux FNB TD peuvent les aider à le faire. »

Voici les nouveaux FNB TD qui se négocient à la Bourse de Toronto (TSX) à compter d'aujourd'hui.

FNB d'actions américaines à petite et moyenne capitalisation Q TD (USD : TQSM.U)

Le TQSM.U cherche à réaliser une croissance du capital à long terme à l'aide d'une approche de placement à gestion quantitative pour sélectionner des titres, afin d'investir principalement dans des titres de participation d'émetteurs de petite taille ou de moyenne taille aux États-Unis, ou bénéficier d'une exposition à ces titres. Pour en savoir plus, cliquez ici.

FNB de gestion de la trésorerie américaine TD (USD : TUSD.U)

Le TUSD.U vise à produire un revenu d'intérêt à taux élevé pendant qu'il préserve le capital et maintient la liquidité, en investissant principalement dans des titres de créance de haute qualité comme des titres à revenu fixe à court terme et des titres du marché monétaire libellés en dollars américains. Pour en savoir plus, cliquez ici.

FNB d'obligations à échéance cible TD

Trois nouveaux FNB d'obligations à échéance cibles sont maintenant offerts : le FNB d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2028 TD (TBCH), le FNB d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2029 TD (TBCI) et le FNB d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2030 TD (TBCJ), dont l'année d'échéance est 2028, 2029 et 2030, respectivement, visent chacun à procurer un revenu régulier et à préserver le capital en investissant principalement dans un portefeuille d'obligations de sociétés canadiennes de qualité investissement libellées en dollars canadiens. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Pour en savoir plus sur le FNB d'actions américaines à petite et moyenne capitalisation Q TD, le FNB de gestion de la trésorerie américaine TD ou les FNB d'obligations à échéance cible TD, et obtenir le prospectus et l'aperçu du FNB, consultez le site TDAssetManagement.com. Vous trouverez également des renseignements sur la gamme complète de FNB TD dans le Centre de ressources sur les FNB TD.

Les placements dans des FNB peuvent comporter des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus et l'aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement.

Les FNB TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

Le Groupe Banque TD désigne La Banque Toronto-Dominion et ses sociétés affiliées qui offrent des produits et services de dépôt, de placement, de prêt, de valeurs mobilières, de fiducie, d'assurance et autres.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD Inc. (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Les entités de gestion de placements de la TD gèrent un actif de 479 milliards de dollars. Statistiques globales au 30 septembre 2024 pour GPTD et Epoch Investment Partners, Inc. GPTD exerce ses activités au Canada et Epoch Investment Partners, Inc., aux États-Unis. Les deux entités sont des sociétés affiliées et des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

