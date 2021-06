TORONTO, le 4 juin 2021 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD »), le gestionnaire des Fonds Mutuels TD, a annoncé aujourd'hui que, à compter du 30 juin 2021, GPTD remplacera Epoch Investment Partners. Inc. à titre de conseiller en valeurs pour le Fonds d'actions américaines de premier ordre Epoch et le Fonds neutre en devises d'actions américaines de premier ordre Epoch (les « Fonds »).

Aucun changement ne sera apporté aux objectifs de placement des Fonds. Les objectifs de placement des Fonds chercheront à être réalisés au moyen d'une stratégie qui utilise un portefeuille concentré de titres américains. La sélection des titres est principalement un processus ascendant qui utilise une approche fondamentale axée sur les flux de trésorerie disponibles et la croissance.De plus, à compter du 30 juin 2021, les noms des Fonds seront modifiés comme suit :

Nom actuel Nouveau nom (à compter du 30 juin 2021) Fonds d'actions américaines de premier ordre Epoch Fonds concentré d'actions américaines TD Fonds neutre en devises d'actions américaines de premier ordre Epoch Fonds neutre en devises concentré d'actions américaines TD

