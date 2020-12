TORONTO, le 17 déc. 2020 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) a annoncé aujourd'hui les distributions réinvesties estimatives pour 2020 des Fonds négociés en bourse TD (les « FNB TD ») indiqués ci-dessous. Ces distributions représentent généralement les gains en capital réalisés dans les FNB TD.

Les porteurs de parts inscrits aux registres au 31 décembre 2020 recevront les distributions réinvesties réelles pour 2020, qui peuvent différer des montants estimatifs indiqués ci-dessous. Les montants imposables réels des distributions réinvesties pour 2020 seront communiqués à la fin de décembre ou au début de 2021. Les caractéristiques fiscales des distributions seront déclarées au début de 2021.

Les distributions en espèces seront présentées de manière distincte.

Voici les renseignements relatifs aux distributions réinvesties par part :

Nom du fonds Symbole

du fonds Distributions

annuelles réinvesties

estimatives ($) FNB à gestion active d'obligations américaines à haut rendement TD TUHY 0,31818 $ FNB à gestion active de revenu mondial TD TGFI 0,27603 $ FNB d'obligations fédérales canadiennes à long terme TD TCLB 0,21635 $ FNB de titres du Trésor américain à long terme TD TULB 1,69410 $ FNB générateur de revenu TD TPAY 0,16839 $ FNB d'actions américaines à petite et moyenne capitalisation Q TD TQSM 0,00000 $ FNB indiciel d'actions canadiennes ESG Morningstar TD TMEC 0,00000 $ FNB indiciel d'actions américaines ESG Morningstar TD TMEU 0,00000 $ FNB indiciel d'actions internationales ESG Morningstar TD TMEI 0,00000 $

Pour en savoir plus sur les Fonds négociés en bourse TD, visitez tdassetmanagement.com

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus et l'aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement.

Morningstar® Canada Sustainability Extended IndexSM, Morningstar® US Sustainability Extended IndexSM and Morningstar® Developed Markets ex-North America Sustainability Extended IndexSM sont des marques de service de Morningstar, Inc. dont l'utilisation a été concédée sous licence à Gestion de Placements TD Inc. pour certaines fins. Le FNB indiciel d'actions canadiennes ESG Morningstar TD, le FNB indiciel d'actions internationales TD et le FNB indiciel d'actions américaines ESG Morningstar TD (collectivement, les « FNB TD ») ne sont pas commandités ni approuvés, vendus ou promus par Morningstar Research Inc. (« Morningstar ») et Morningstar ne fait aucune déclaration concernant la pertinence d'investir dans les FNB TD.

Les FNB TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. Exerçant ses activités par l'entremise de Gestion de Placements TD Inc. au Canada et de TDAM USA Inc. aux États-Unis, GPTD offre une nouvelle perspective pour répondre aux plus grands défis des investisseurs. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Au 30 septembre 2020, les entités de gestion de placements de la TD géraient un actif de 396 milliards de dollars. Ces entités sont Gestion de Placements TD Inc., TDAM USA Inc. et Epoch Investment Partners Inc. Toutes sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

SOURCE Gestion de Placements TD Inc.

Renseignements: Sarah Sartaj, Groupe Banque TD, [email protected]