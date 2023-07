TORONTO, le 28 juill. 2023 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (GPTD), le gestionnaire de la gamme de fonds négociés en bourse En un clic TD (individuellement, un « FNB TD » et collectivement, les « FNB TD »), a annoncé aujourd'hui un plan visant à simplifier la gamme des FNB TD, notamment des modifications touchant la composition des portefeuilles des FNB TD, des changements de noms et de symboles boursiers, ainsi qu'une réduction des frais de gestion. Tous les changements décrits ci-dessous prendront effet le 31 août 2023 ou vers cette date.

Modifications apportées aux portefeuilles

GPTD simplifie la composition des FNB TD en modifiant la construction des portefeuilles. Les FNB TD investissent généralement dans des FNB indiciels afin d'offrir aux investisseurs une vaste exposition au marché tout en réduisant les frais de gestion. Les indices de référence et la composition cible de l'actif resteront les mêmes, et le rééquilibrage en fonction des pondérations cibles aura lieu chaque trimestre.

Changements de nom des FNB TD

Les noms et symboles boursiers des FNB TD changent également, comme le montre le tableau ci-dessous :

Symbole

actuel Nom actuel du FNB TD Nouveau

symbole Nouveau nom du FNB TD TOCC Portefeuille FNB En un clic TD -

conservateur TCON Portefeuille FNB prudent TD TOCM Portefeuille FNB En un clic TD -

modéré TBAL Portefeuille FNB équilibré TD TOCA Portefeuille FNB En un clic TD -

audacieux TGRO Portefeuille FNB de

croissance TD

Frais de gestion moins élevés pour les FNB TD

Simplifier la construction de portefeuille en investissant dans des FNB indiciels permet à GPTD de réduire les frais de gestion des trois FNB TD, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

Symbole Nouveau nom du FNB TD Frais de gestion

actuels Nouveaux frais de

gestion TCON Portefeuille FNB prudent TD 0,25 % 0,15 % TBAL Portefeuille FNB équilibré TD 0,25 % 0,15 % TGRO Portefeuille FNB de croissance TD 0,25 % 0,15 %

Les changements mentionnés ci-dessus, y compris les changements touchant la composition des portefeuilles, sont conformes aux objectifs et aux stratégies de placement actuels de chaque FNB TD et permettront à chacun de suivre de plus près son indice de référence. Aucun changement ne sera apporté à la politique de distribution ni au degré de risque des FNB TD. Les modifications n'entraînent aucun changement aux identifiants CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures) et ISIN (International Securities Identification Number) de chaque FNB.

Une modification des documents d'offre des FNB TD sera déposée auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières le 28 juillet 2023 ou vers cette date.

Pour obtenir plus de renseignements sur les FNB TD, ou pour consulter les prospectus ou les aperçus de FNB, rendez-vous sur le site www.tdassetmanagement.com/francais/. Vous trouverez également des renseignements sur la gamme complète de FNB TD dans le Centre de ressources sur les FNB TD.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus et l'aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement.

Les FNB TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

Le Groupe Banque TD désigne La Banque Toronto-Dominion et ses sociétés affiliées qui offrent des produits et services de dépôt, de placement, de prêt, de valeurs mobilières, de fiducie, d'assurance et autres.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD »), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Les entités de gestion de placements de la TD gèrent un actif de 423 milliards de dollars. Statistiques globales gérées au 30 juin 2023 par GPTD et Epoch Investment Partners, Inc. GPTD exerce ses activités au Canada et Epoch Investment Partners, Inc., aux États-Unis. Ces deux entités sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

