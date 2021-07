Gestion de Placements TD Inc. annonce des changements au degré de risque de certains Fonds Mutuels TD ainsi qu'une nouvelle option d'achat en dollars américains

TORONTO, le 29 juill. 2021 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD »), gestionnaire du Fonds chinois revenu et croissance TD, du Fonds des marchés émergents TD, de la Catégorie marchés émergents TD et du Fonds à rendement diversifié canadien TD (collectivement, les « Fonds »), a annoncé aujourd'hui que le 29 juillet 2021, le degré de risque des Fonds changera comme suit :

Fonds Mutuels TD Ancien degré de risque Nouveau degré de risque Diminution du degré de risque Fonds chinois revenu et croissance TD Haut Moyen à élevé Fonds des marchés émergents TD Moyen à élevé Moyen Catégorie marchés émergents TD Moyen à élevé Moyen Augmentation du degré de risque Fonds à rendement diversifié canadien TD Faible à moyen Moyen

Les nouveaux degrés de risque n'entraînent aucun changement aux objectifs et stratégies de placement des Fonds ni à leur gestion.

Les changements aux degrés de risque reposent sur la méthode normalisée et obligatoire de classification du risque établie par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) et sur l'examen annuel que mène GPTD pour établir le degré de risque des fonds d'investissement offerts au public. Un résumé de la méthode de classification du risque des ACVM ainsi que les objectifs et les stratégies de placement des Fonds se trouvent dans le prospectus simplifié des Fonds Mutuels TD, disponible sur le site Web de GPTD, comme indiqué ci-dessous, ou sur SEDAR au www.sedar.com.

Nouvelle option d'achat en dollars américains

GPTD a également annoncé que des options d'achat en dollars américains seront offertes pour les parts de la Série Investisseurs, de la Série Conseillers, de la Série F et de la Série Privée du Fonds chinois revenu et croissance TD afin de procurer une plus grande souplesse aux investisseurs.

À propos de GPTD

GPTD, un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. Exerçant ses activités par l'entremise de Gestion de Placements TD Inc. au Canada et de TDAM USA Inc. aux États-Unis, GPTD offre une nouvelle perspective pour répondre aux plus grands défis des investisseurs. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Au 30 juin 2021, les entités de gestion de placements de la TD géraient un actif de 428 milliards de dollars. Ces entités sont Gestion de Placements TD Inc., TDAM USA Inc. et Epoch Investment Partners Inc. Toutes sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

