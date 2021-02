TORONTO, le 25 févr. 2021 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (GPTD), le gestionnaire du FNB à gestion active d'actions d'infrastructures mondiales TD (symbole du Fonds : TINF) et du FNB à gestion active d'actions privilégiées TD (symbole du Fonds : TPRF) (collectivement les « FNB TD »), a annoncé que le degré de risque des parts des FNB TD augmentera, de « Faible à moyen » à « Moyen ». Ces changements entrent en vigueur immédiatement. Les nouveaux degrés de risque n'entraînent aucun changement dans les objectifs de placement, les stratégies et la gestion des FNB TD.

Les changements concernant le degré de risque sont fondés sur la méthode normalisée de classification du risque prescrite par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) et sur un examen annuel effectué par GPTD pour établir le degré de risque des fonds d'investissement offerts au public. On trouvera un résumé de la méthode des ACVM de classification du risque ainsi qu'une description des objectifs et des stratégies de placement des FNB TD dans les prospectus des Fonds négociés en bourse TD, accessible sur le site Web de GPTD, comme indiqué ci-dessous, ou sur le site de SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

À propos de GPTD

GPTD, un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. Exerçant ses activités par l'entremise de Gestion de Placements TD Inc. au Canada et de TDAM USA Inc. aux États-Unis, GPTD offre une nouvelle perspective pour répondre aux plus grands défis des investisseurs. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Au 31 décembre 2020, les entités de gestion de placements de la TD géraient un actif de 407 milliards de dollars. Ces entités sont Gestion de Placements TD Inc., TDAM USA Inc. et Epoch Investment Partners, Inc. (« Epoch »). Toutes les entités sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

