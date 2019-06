Gestion de Placements TD Inc. annonce des changements à sa gamme de fonds communs de placement

TORONTO, le 10 juin 2019 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (GPTD), gestionnaire des Fonds Mutuels TD, a annoncé aujourd'hui son intention de dissoudre, le 6 septembre 2019 ou vers cette date, les fonds ci-dessous (les « Fonds ») pour simplifier sa gamme et continuer à offrir de la valeur à ses clients :

Fonds de base d'actions canadiennes de valeur TD

Fonds d'actions canadiennes optimal TD

Catégorie actions canadiennes optimale TD

Fonds américain à faible volatilité neutre en devises TD

Fonds d'actions européennes Epoch

Portefeuille de croissance Avantage TD

Portefeuille de croissance audacieuse Avantage TD

Dès aujourd'hui, les Fonds n'accepteront plus d'achats additionnels, y compris au moyen de plans d'achats préautorisés ou de cotisations préautorisées.

Les porteurs de titres des Fonds sont invités à communiquer avec leur professionnel des placements pour discuter de la dissolution et de leurs options de placement. Les porteurs peuvent substituer ou faire racheter leurs placements dans les Fonds jusqu'à la fermeture des bureaux le 6 septembre 2019, conformément au prospectus simplifié des Fonds. GPTD n'imposera pas aux porteurs de titres des frais de négociation à court terme, de substitution, de vente ou autres liés à la dissolution des Fonds.

Le 6 septembre 2019 ou vers cette date, GPTD liquidera les placements dans les Fonds à la juste valeur marchande, établira les distributions et procédera à la distribution des actifs nets aux porteurs de titres.

Un avis au sujet de la dissolution sera envoyé aux porteurs de titres des Fonds.

Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. Exerçant ses activités par l'intermédiaire de Gestion de Placements TD Inc. au Canada et de TDAM USA Inc. aux États-Unis, GPTD offre une nouvelle perspective pour répondre aux plus grands défis des investisseurs. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Au 31 mars 2019, les entités de gestion de placements de la TD géraient 388 milliards de dollars. Ces entités sont Gestion de Placements TD Inc., TDAM USA Inc., Epoch Investment Partners, Inc. (Epoch) et Gestion de Placements Greystone TD.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Avant d'investir, veuillez lire l'aperçu du fonds et le prospectus, car ils contiennent des renseignements détaillés sur les placements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis ni assurés; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire.

Les Fonds Mutuels TD et les portefeuilles du Programme de gestion d'actifs TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion, et sont offerts par l'entremise de courtiers autorisés.

Les fonds de la Catégorie Société Fonds Mutuels TD sont émis par la Catégorie Société Fonds Mutuels TD Ltée.

