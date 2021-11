Hancock Natural Resource Group adopte la marque Gestion de placements Manuvie

BOSTON, le 15 nov. 2021 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie a annoncé aujourd'hui qu'elle avait terminé le regroupement de ses activités sur les marchés privés sous la marque mondiale Gestion de placements Manuvie. Il s'agit là de l'aboutissement d'une stratégie pluriannuelle visant à regrouper toutes les activités de gestion d'actifs institutionnels plus formellement sous la marque Gestion de placements Manuvie"

Gestion de placements Manuvie exerce ses activités à l'échelle mondiale dans les secteurs des solutions de retraite, des placements individuels et de la gestion d'actifs institutionnels, son actif géré et administré se chiffrant à 835 milliards de dollars américains. Ses vastes ressources à l'égard des actifs traditionnels et privés sont renforcées par l'envergure mondiale de sa présence dans 18 régions et par un engagement envers le développement durable qui comprend l'intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), la gestion active et responsable, ainsi que les collaborations et les certifications externes en vue d'assurer la transparence et l'efficacité globales du secteur.

Les diverses activités sur les marchés privés de Gestion de placements Manuvie, notamment en ce qui a trait aux terrains forestiers exploitables et à l'agriculture, font partie du secteur mondial de la gestion de patrimoine et d'actifs depuis des décennies. À compter d'aujourd'hui, Hancock Natural Resource Group, Inc. devient Gestion de placements Manuvie Agriculture et terrains forestiers inc. Ce changement de nom signale le transfert de tous les investissements sur les marchés privés de Gestion de placements Manuvie. L'actif ainsi regroupé sous une marque mondiale unique totalise plus de 58 milliards de dollars américains, sous forme d'actions de sociétés fermées, de titres de créance privés et d'actifs réels.1

« La diversité des activités de Gestion de placements Manuvie - qui sert des groupes d'investisseurs dans toutes les régions - est une force fondamentale, et les marchés privés continuent d'être un facteur de croissance clé pour notre avenir, a indiqué Paul R. Lorentz, président et chef de la direction de Gestion de placements Manuvie. En intégrant davantage nos capacités sur les marchés privés, nous pouvons porter à la connaissance de nos clients actuels et potentiels toute l'étendue de nos activités. »

L'annonce d'aujourd'hui va de pair avec notre priorité de positionner les ressources de Gestion de placements Manuvie en matière de terrains forestiers exploitables et d'agriculture dans une perspective de croissance future. Parmi les mesures prises récemment, notons le regroupement des activités liées aux actifs réels sous la direction de Christoph Schumacher, qui est entré au service de la société en mai 2021 à titre de chef mondial, Actifs réels de Gestion de placements Manuvie et chef de la direction de Gestion de placements Manuvie Agriculture et terrains forestiers inc. Deux vétérans du secteur et employés de longue date, Thomas G. Sarno, chef mondial, Placements dans le secteur forestier et Oliver S. Williams, CFA, chef mondial, Placements dans le secteur agricole, relèveront de M. Schumacher et continueront d'assurer la direction stratégique de ces catégories d'actif.

« Les terrains forestiers exploitables et l'agriculture sont les pierres angulaires de nos investissements sur les marchés privés et sont essentiels à la façon dont nous aidons nos clients à atteindre leurs objectifs de placement et de développement durable, a déclaré Stephen J. Blewitt, chef mondial, Marchés privés, Gestion de placements Manuvie. Nous estimons que nos investissements dans ces secteurs nous aideront à augmenter l'intérêt suscité par ces produits uniques sur les marchés du monde entier. »

Gestion de placements Manuvie gère environ 6 millions d'acres de terrains forestiers exploitables aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Brésil et au Chili. Elle supervise également environ 400 000 acres de terres agricoles de première qualité dans les principales régions agricoles des États-Unis, du Canada, du Chili et de l'Australie. L'ensemble des activités sur les marchés privés de Gestion de placements Manuvie comprend des actions de sociétés fermées et des titres de créance privés, des infrastructures, des biens immobiliers, des terrains forestiers exploitables et des terres agricoles.

1 Au 30 septembre 2021, les renseignements sur les actifs gérés des marchés privés, selon leur juste valeur, représentent les actions de sociétés fermées, les titres de créance privés, les actions immobilières, les infrastructures, les terrains forestiers exploitables et les actifs agricoles gérés par Gestion de placements Manuvie pour les clients externes et le compte général de Manuvie.

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est la marque mondiale du secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde de la Société Financière Manuvie. Nous mettons à profit plus de 100 ans d'expérience en gestion financière ainsi que les ressources exhaustives de notre société mère pour offrir des services aux particuliers, aux clients institutionnels et aux participants à un régime de retraite de partout dans le monde. Notre siège social est situé à Toronto et nos spécialistes des marchés publics et privés bénéficient de notre présence dans 18 régions. Nous nous appuyons également sur un réseau de gestionnaires d'actifs spécialisés non affiliés du monde entier. Nous sommes déterminés à mener l'ensemble de nos activités d'investissement de façon responsable. Pour cela, nous établissons des cadres novateurs pour l'investissement durable applicables à l'échelle mondiale, nous collaborons avec des sociétés présentes dans nos portefeuilles de titres et nous maintenons des normes élevées en matière de gérance là où nous possédons et exploitons des actifs. Nous croyons que nous avons un rôle à jouer pour contribuer au bien-être financier, grâce à nos régimes d'épargne-retraite collectifs. Aujourd'hui, les promoteurs de régime du monde entier comptent sur notre expertise en matière d'administration de régimes de retraite et de placement pour aider leurs employés à planifier une meilleure retraite, à épargner pour la financer et à en profiter.

Au 30 septembre 2021, l'actif géré et administré par Gestion de placements Manuvie, y compris l'actif géré pour les autres segments de Manuvie, totalisait 1 100 milliards de dollars canadiens (835 milliards de dollars américains). Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.manulifeim.com/us/fr.

