Cette acquisition aidera Serverfarm à accélérer l'expansion de son portefeuille à l'échelle mondiale et à stimuler ses capacités d'innovation pour mieux répondre aux besoins de ses clients.

BOSTON et LOS ANGELES, le 19 mai 2023 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie (GPM), au nom du Fonds d'infrastructures II Manuvie* et de ses sociétés affiliées, a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu une entente définitive pour obtenir une participation majoritaire dans Serverfarm, un propriétaire et exploitant de centres de données. En plus du soutien des actionnaires existants, cet investissement massif de GPM aidera Serverfarm à poursuivre son expansion en Amérique du Nord, en Europe et en Israël pour profiter d'occasions attrayantes sur le marché.

Serverfarm exploite actuellement dans ces régions un portefeuille de huit centres de données dont les capacités informatiques s'élèvent à 125 MW et s'étendent sur plus de 1,5 million de pieds carrés bruts. L'entreprise a également acquis des terrains supplémentaires dans le but d'y construire de nouveaux centres de données.

« M. Papouchado et l'équipe de Serverfarm ont bâti une plateforme de croissance et un portefeuille de centres de données de haute qualité qui sont bien positionnés pour tirer parti des facteurs particulièrement favorables à long terme sur le marché des centres de données, affirme Recep Kendircioglu, chef mondial, Infrastructure, Gestion de placements Manuvie. Nous avons hâte de voir ce que l'avenir réserve à Serverfarm et comment nous pourrons accompagner cette entreprise dans sa prochaine phase de croissance.

Notre partenariat avec Gestion de placements Manuvie, un investisseur qui partage la vision de Serverfarm en matière de croissance et de service à la clientèle, nous aidera à répondre plus efficacement à la prochaine vague de demandes de nos clients actuels ou nouveaux, souligne Avner Papouchado, fondateur et chef de la direction de Serverfarm. En faisant affaire avec Gestion de placements Manuvie, Serverfarm bénéficie d'une expertise supplémentaire et de nouveaux capitaux qui lui permettront de saisir quelques occasions de développement intéressantes et de donner à ses clients une piste de croissance à long terme. »

Cette acquisition devrait se conclure au troisième trimestre de 2023, sous réserve des conditions de clôture habituelles, notamment la réception de certaines approbations réglementaires.

Citigroup Global Markets Inc. agit à titre de conseiller financier principal, TD Securities (USA) LLC agit à titre de conseiller financier, et Dentons US LLP et Alston & Bird LLP agissent à titre de conseillers juridiques auprès de Serverfarm.

TAP Advisors LLC agit à titre de conseiller financier, et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP agit à titre de conseiller juridique auprès de Gestion de placements Manuvie.

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est la marque mondiale du Secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde de la Société Financière Manuvie. Nous mettons à profit plus de 100 ans d'expérience en gestion financière ainsi que les ressources exhaustives de notre société mère pour offrir des services aux particuliers, aux clients institutionnels et aux participants à un régime de retraite de partout dans le monde. Notre siège social est situé à Toronto et nos spécialistes chevronnés des marchés publics et privés tirent profit de notre présence dans 19 régions. Nous nous appuyons également sur un réseau de gestionnaires d'actifs spécialisés non affiliés du monde entier. Nous sommes déterminés à mener l'ensemble de nos activités d'investissement de façon responsable. Pour y arriver, nous établissons des cadres novateurs pour l'investissement durable applicables à l'échelle mondiale, nous collaborons avec des sociétés présentes dans nos portefeuilles de titres et nous maintenons des normes élevées en matière de gérance là où nous possédons et exploitons des actifs. Nous croyons que nous avons un rôle à jouer pour contribuer au bien-être financier, grâce à nos régimes d'épargne-retraite collectifs. Aujourd'hui, les promoteurs de régime du monde entier comptent sur notre expertise en matière d'administration de régimes de retraite et de placement pour aider leurs employés à planifier une meilleure retraite, à épargner pour la financer et à en profiter. Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site https://www.manulifeim.com/us/fr.html.

À propos de Serverfarm LLC

Serverfarm est une plateforme de centres de données établie dans différentes régions qui fournit des solutions de centres de données à d'importants clients dans le domaine des technologies et du réseautage à l'échelle du Web ou à très grande échelle. Ces solutions de centres de données, qui comprennent la colocalisation, la conception de centres de données et la gestion de l'infrastructure informatique, sont offertes par l'intermédiaire d'InCommand, la technologie de gestion des centres de données sur demande exclusive de Serverfarm. Pour en savoir plus, visitez le site https://www.serverfarmllc.com/.

* Le Fonds d'infrastructures II Manuvie est fermé aux nouvelles souscriptions.



